自由廣場》債轉股、無到期日債券，李克強救經濟絕招有效嗎？

◎ 陳鴻達

中國當前政經情勢嚴峻，許多人歸責於習近平一連串不當的政策，因此漸集結於之前已開始邊緣化的李克強陣營。最具體的作為是李克強在五月二十五日召集一個「全國穩住經濟大盤」會議，除現場出席者外，若加上經由視訊參與者，總人數超過十萬人。在此令人好奇的是，李克強這些救經濟的絕招有效嗎？

債務，是中國主要財經問題的根源之一，中國的政府、企業與家戶的總負債率高達GDP的二百七十％，尤其是企業負債更超過GDP的一百六十％，高居全球第一。債務違約屢見不鮮，債券價格崩跌。為了避免風險傳染到整個金融業，李克強在二零一九年五月有系統地推動「債轉股」措施，有鉅額負債還不起的企業，就將這些債務打包成股權給債權人。如此一來可以減輕債務人還債的負擔，免於倒閉的發生，同時債權人在帳面上也可減少被倒帳。神奇的魔術真是皆大歡喜，截至目前為止，市場化、法治化的債轉股落地金額約有兩兆元人民幣。

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融資難融資貴，是中國民營企業的痛。李克強當然也想改善這個問題。正常狀況下，銀行若想進行更多的放款或投資，應該要進行增資才對，因為有多少資本做多少生意，才是穩健的經營之道。但中國的央行卻鼓勵銀行以發行「無到期日」的債券來補血，以加大放款額度。從二零一九年一月開始到現在，各銀行總共發行一百四十四檔「無到期日」的債券，規模將近兩兆元人民幣，並據此增加十兆元人民幣的放款。又為了增加人們持有這些債券的誘因，人民銀行還宣布持有者可換取央行票券(CBS)。

天底下沒有白吃的午餐，終究要付出代價了！例如把中國弄得人心惶惶的恆大等房地產公司，在二零一三年就是大舉發行「無到期日」債券，以高債務槓桿來大炒房地產，搶佔市占率。發債的機構可以選擇永遠只付利息，不用還本金，大幅減輕短期還債的壓力。但代價就是利息要比一般債券高，此外每隔三年利息還要再跳升三個百分點，如此才會有人願意買這種還債日期由對方決定的債券。飲鴆止渴，現在嘗到苦果了！（作者為台灣金融研訓院資深研究員）

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