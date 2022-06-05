自由廣場》民訴法474條 法官完勝立委？

◎ 莊勝榮

今年一月憲法訴訟起跑，民事訴訟在最高法院依然照舊，原則上都不開庭辯論，使得九十二年修法第三審民事判決應經言詞辯論的美意落空。可能是台灣立法史及司法史最可笑的條文，讓人搖頭 — 立法歸立法，遇到有權力解釋、運用條文的法官，有辦法就是有辦法，厲害了，我們的最高法院民事法官！

民事訴訟法四七四條原本規定「第三審之判決不經言詞辯論，但法院認為必要時不在此限。」民國九十二年修改為「第三審之判決，應經言詞辯論為之。但法院認為不必要時，不在此限。」

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修法理由是爭執的權利義務在法庭上有公開辯論的權利，這是人民的基本權利，多數立法例採這個原則，為順應原則，兼顧第三審為法律審，就法律問題公開辯論，以發揮法律審功能，提昇當事人對裁判的信賴，故把前段「不」，改為「應」。保留彈性但書規定，法院認為不必要不在此限。這樣規定完全符合潮流及當事人聽審請求權，合乎憲法第十六條訴訟權的具體保障。

可惜四七四條修法後法院實務上仍然照舊，以不辯論為原則，辯論為例外，彈性也太大了吧！等於實務操作上，有改跟沒改一樣。為何如此？與其說法官不守法，不如說最高法院案件太多，多如牛毛，哪有時間開庭？而且法官很聰明運用但書就不必開庭了，不管裁定書或判決書，也不必交代不開庭理由，因為大家都這樣做。

筆者當律師超過三十年，也只有民國九十三年選舉訴訟開過一次第三審言詞辯論庭，非常珍貴，相信多數人沒有這個福氣及機會。其實最高法院開庭沒那麼花時間，可以事先命兩造律師就法官整理的爭點撰狀，開庭時儘量精簡發言，一小時內結束不是問題，而且有利於法官寫判決書。況且，現在已有憲法訴訟情況下，如果照已往不開庭，將來輸的一造打到憲法法庭，被以違反聽審請求權之訴訟權保障，違背憲法第十六條規定，被憲法法院打臉違憲，這麼嚴重指控，不僅影響最高法院法官聲譽，還影響當事人的程序利益。要是最高法院有開庭，贏的一方不必再面對憲法法庭的折磨、煎熬，浪費時間及律師費，輸的一方也死心，不必再花錢及時間。

希望最高法院民事法官有此同理心，落實四七四條言詞辯論原則，避免十五位大法官為了最高法院未開庭而勞形案牘，當事人案件能早日落幕，避免終日奔波法庭，有失四七四條修法的溫馨願景。

（作者為律師，台北市民）

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