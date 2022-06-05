自由廣場》瑞薩·柯文哲·很多孩子

◎ 秦靖

二零二一年諾貝爾和平獎得主、菲律賓獨立記者瑪麗亞·瑞薩(Maria Ressa)，在領獎致詞時表示，若社群平台再不及時採取有效行動，歷史與民主將受到惡意假訊息一點一滴地凌遲，走向崩壞。

瑞薩主要追蹤的是菲國前總統杜特蒂濫權濫殺的掃毒行動，以及利用社群網站散布假消息等爭議作為；她更批評前獨裁統治者馬可仕之子，小馬可仕陣營使用社群媒體推特來美化形象，後來果真有三百多個帳號因「違反平台操控和垃圾訊息相關規範」遭推特移除。

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瑞薩擔憂菲律賓的政治亂象，反映假訊息改變現實世界的力量，那台灣呢？台灣藍綠白政治對立，又有中國因素摻雜在內，網軍縱橫，社群平台推播謠言的速度到了無法想像的地步。前一陣子十九個粉專在十秒內發布以「很多孩子走了！」為開頭的相同內容，全部導向同一個內容農場。

半個月前，柯文哲怒批民進黨愛用網軍跟名嘴治國，遲早會遭到報應 — 報應來的很快，卻是多次造謠、多個疑似網軍帳號IP位址均來自台北市政府。台北市府澄清，絕無從事「養網軍」之不法情事，林姓員工之發文為其個人行為云云，迴力鏢打臉的速度讓人看見現世報。

政治人物愛用臉書、IG圈粉，營造聲量，卻也讓臉書、IG成了網軍縱橫洗版之處。就像颱風天停不停課、近來每個星期是否該放防疫假，總有一批熱心的「偽」家長或「偽」學生藉機洗版、攻擊，在在讓縣市首長左右為難決策的頒布。

政治人物會操弄社群平台，也能操弄媒體走向，恐怕是資訊時代下多元訊息永難杜絕的亂象。你我應捫心自問：我們媒體識讀的能力夠不夠？（作者為教育工作者，台南市民）

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