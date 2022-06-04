自由廣場》跟騷法會不會有後遺症？

◎ 李坤隆

《跟蹤騷擾防制法》正式施行，這對於許多女性而言，是一大福音。不過筆者認為我們更應該落實性別平等教育，才能讓法律的本意更加凸顯，才不會出現因噎廢食的結果。

具體而言，年輕人（尤其是青春期的青少年）對於異性都有一定程度的幻想，於是可能會有展開追求的衝動，如果跟騷法的規定是如此的嚴格，那會不會阻礙年輕人主動追求的想法，甚至可能影響彼此的互動？這應該不是父母或是學校教育時想要看到的結果。

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所以我們應該加強對於男性或女性在性別尊重上的教育，讓他們可以發自內心的尊重對方，就比較不會做出可能傷害對方的舉措，而可以在一個彼此都能接受的情境下互相了解。唯有性平教育能夠齊頭並進，跟騷法才能真正地落實、雙贏！

（作者為實踐大學高雄校區通識中心教師）

◎ 紀安秀

《跟蹤騷擾防制法》六月一日上路，規定跟騷行為的四大構成要件、八大行為態樣以及違法的刑責。新法上路，警政及司法機關積極沙盤演練可能面臨的問題，但社會大眾似乎還不夠熟悉。

跟騷行為需要符合針對特定人、反覆或持續為之、與性或性別有關、違反被害人意願並使心生畏怖等要件；態樣則包括監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽及冒用個資等情形。雖然條文尚屬容易理解，但如果有跟騷行為傾向之「加害人」不知道新法施行，將難以收斂其跟騷行為。若「被害人」也不知道，就可能忍氣吞聲，不敢積極尋求解決之道，跟騷法立法旨意勢將難以達成。

筆者認為，執法機關當然要熟悉跟騷法的相關規定，但政府更有必要透過官網、媒體、電視廣告、鄰里社區等管道政令宣導，讓大眾知悉，以發揮新法施行功能。

（作者為家庭主婦，台北市民）

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