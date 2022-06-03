自由廣場》平反，可以靠司法嗎？

◎ 陳志龍

立法院會表決通過會計法第99條之一條文修正案。陳水扁表示：「蓬萊島案平反等了卅八年，國務機要費案除罪十六年」，但蓬萊島案是促轉會的撤銷；國務機要費案，是立法院的修法。二案都不是靠司法解決。

其實，如果政治歸政治，司法歸司法，政治不要介入司法，就不會這麼亂。司法如果勇敢對抗政治，就會解決很多問題。

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究實來說，國務機要費、首長特別費、教授研究費，都可以直接援引刑法第十六條違法性錯誤，再細分：「不可避免的禁止錯誤」、「可避免的禁止錯誤」，就可以解決。前者，透過欠缺不法意識而免責，後者則減輕其刑。

換言之，不要修法，就可解決問題。即或要修法，也應該在刑事法予以修正，殊無另闢蹊徑，在會計師法修法。只要看：教授研究費，跟會計師有什麼關係！

二○一三年五月卅一日會計師法修正，還發生烏龍事件，只對「大專院校職員、研究人員支用政府補助的研究計劃費的報支、核銷」，漏掉關鍵的「教」字，後來還提出覆議。所以，可見台灣的立法院真的很奇特。

至於「蓬萊島雜誌案」，應該「什麼地方跌倒，什麼地方站起來」，讓這個案子，用刑事司法救濟來平反。即在原處（刑事法庭）為本案解決，但無法如此，顯見司法獨立，不無問題，彰顯要在「司法為救濟」，困難度很高。

促轉會關燈前，於五月廿三日將陳水扁、黃天福、李逸洋罪名撤銷，係依據「促進轉型正義條例」第二條第二項第三款「平復司法不法」，第六條第一項、第二項、第三項第二款、第四項的撤銷有罪判決前科紀錄。撤銷理由更是荒謬：「辯護人私下溝通內容及訴訟策略，已掏空當事人的律師協助權，侵害訴訟上防禦權及公平審判原則。」這什麼理由嗎？

對蓬萊島案，在二○○五年十二月八日筆者與多位法學專家，在「臺灣人權與政治事件學術研討會」發表「蓬萊島事件社會背景與言論自由及其爭論」論文，針對地院、高院判決書的「證據」認定問題，「言論自由」保障條件、誹謗罪成立要件，特別阻卻違法事由，還有「共犯」問題，對投稿者高語人（積極正犯行為人）撤回自訴，有無涉及「自訴不可分」、「告訴不可分」的問題，才是關鍵。易言之，在嚴格的證據裁判主義下，證據的認定，是可以讓蓬萊島案平反的。

轉型正義，所謂的「正義」，其實就是「司法」本身。至於「促進」轉型正義的機關與權責，還不是「司法」。

讓「司法」做改革的功課，現在應該是時候了。因為人民的訴訟權，包括找真相，包括平反！

（作者為前台灣大學教授，現台灣財經刑法研究學會理事長）

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