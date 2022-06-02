自由廣場》談AT-3教練機失事檢討

◎ 張健常

老教官常說一句話：「起飛危險落地難」，概述在整趟飛行過程中，起落階段確實屬於風險較高的階段，需要全神貫注以防萬一。這次空軍官校AT-3教練機自十八跑道起飛轉至外三邊改平飛，航向、高度等狀態應該是最穩定的時候，即將準備左轉衝場，卻因不明原因墜地機毀人亡，實在令人匪夷所思。

官校資淺學官前兩次單飛，都會先經過教官帶飛考核，確定身心狀況、機務及天氣均合標準才會放手。理論上單獨操作飛機應無問題，就怕出現突發狀況，一時緊張改正不及。而失事調查旨在找出原因，落實改正以策勵未來。

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去年三月二十九日，前軍政副部長張哲平上將，因台東志航基地兩架F-5E擦撞墜海事件，至立法院就「強化國軍空勤人員訓練安全現行作法與精進作為」進行專案報告，鉅細靡遺地匡列八大項目精進檢討，如「落實資源管理，建立飛安文化」、「強化督管機制、確保部隊運作」、「落實任務提示，妥擬備用計畫」、「檢視訓練內容，貫徹考核標準」、「嚴肅飛行紀律、落實制式操作」、「重視模擬訓練，強化應處能力」、「強化維保作業，貫徹複式查驗」以及「風險管理」等實施說明，期能痛定思痛、記取教訓並持恆精進戰技戰術。遺憾的是，至今年一月及三月間已各有一架F-16V及幻象戰機不幸肇生墜海意外，這回換成官校的AT-3教練機，各項檢討肯定會再來一次，上列所舉八大項，基層單位只要捫心自問到底有無真正「落實」就好。

再放大來看，國軍自一九九七年七月起推動的「國軍軍事組織及兵力調整規劃案」，一連串精實、精進、精粹案裁軍的結果，就連官校飛行指揮部指揮官都是由少將副校長兼任，且經常走馬換將如行雲過水，如何穩定教育訓練並積極擘劃飛安管理？負責培育全空軍飛行員的搖籃，允宜提供足夠的飛訓環境與確保師資品質，只要紮根堅實自然枝繁葉茂。

（作者為前飛官，備役空軍上校）

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