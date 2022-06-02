自由廣場》警察不可為權勢服務

◎ 池文光

疫情肆虐期間，警察又發生社會注目事件，二件日常交通處理案，碰上權勢就變質，其中一件未依法辦理；另一件卻經辦過頭，都招致非議。

台北市議員徐巧芯紅線違停，爆出施壓疑雲，連日新聞報導，案情撲朔迷離，在警方公佈執勤錄音全文，證實警員原本將要舉發交通違規，經徐議員當場溝通後，警方未開單離去。民意代表為民喉舌，監督市政，碰上自身利益衝突，未行迴避，再多理由解釋，難脫瓜田李下關說嫌疑！

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依法行政，是身為警務人員都懂的事理，但現實狀況，警察能夠伸張法律嗎？答案有時是否定的，尤以民代介入交通案件，倘若不賣帳，那準有後遺症，輕者造成單位長官困擾，重者嗆聲地方議會見詢，事例都有聽聞，全台各地可謂常態，早已是警界公開的秘密，這是基層警察執法難為之處。

新竹縣戴姓騎士遭到科技公司副總開車違規撞上，搶救後不治，家屬質疑警方案件處理過程中，有一分局長全程陪同肇事者，針對此點，被指責新埔分局長林英煌說：因當日輪休，接獲朋友電話，著便服前往關心，致家屬觀感不佳，深感抱歉，並再澄清是基於朋友關係在旁協助，沒有涉入。

行政中立，是每位公務員該守準則，警察更應遵辦，竟然一位負責領導統御分局之長，轄區發生車禍案件，托詞以休假理由，到場陪同單方肇事者，甚還以「朋友關係在旁協助」說法，強調沒有介入案件，身為分局長誇稱在場協助車禍當事人，但所屬部下現場能否秉公處理？難怪會被外界質疑執法不公！

更離譜的是，新竹縣警察局成了車禍肇事發言代表，在官方公務群組代轉公佈私人聲明書，說是為了平衡報導，也引事端，輿論同理批評責難，嚴重影響了警察聲譽，事後追究卻以申誡一次，輕輕了事，對於幕後有無特權及官官相衛等情，隻字未提，警局上下階層作法，欲蓋彌彰，敷衍塞責，難杜眾人悠悠之口。

很單純的交通案件，成了新聞羅生門，事件孰是孰非？理依法令遂行，警察工作，絕不可成為有錢有勢人士的服務選項，應嚴正執法，以昭公信。

（作者為警官，新北市民）

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