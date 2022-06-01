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自由廣場》端午節的英文

2022/06/01 05:30

◎ 曾泰元

端午節的英文怎麼說？當然是Dragon Boat Festival，龍舟節。我們的課本這麼教，漢英詞典這樣寫，上網搜也都是這個標準答案。

Dragon Boat Festival這個標準答案，韋氏、牛津這兩大詞典都有相關收錄，大英、維基這兩大英文百科也都如此認可。近來也有音譯為Duanwu Festival的聲音，不過語料庫的證據顯示，此譯的只有Dragon Boat Festival的二％上下，還不成氣候。

美國最大的英文詞典《韋氏三版》收錄了Dragon Boat Festival。英文詞語的世界權威《牛津英語詞典》（簡稱OED）收錄了來自中文的dragon boat（龍舟；龍船），把Dragon Boat Festival放在dragon boat裡面介紹處理。

端午節有許多傳統習俗，諸如賽龍舟、吃粽子、插艾蒲（艾葉、菖蒲）、佩香囊、飲雄黃酒，其中又以賽龍舟、吃粽子為最主要的活動。在西方看來，這個節日最吸引他們的，恐怕是龍舟（dragon boat），所以英文才會以龍舟節（Dragon Boat Festival）來稱呼。龍舟競渡，也早已是風靡全球多國、有世界盃錦標賽的運動項目了。

時至今日，粽子在西方世界的能見度還是不高，影響力依舊有限，所以如果粽子有英譯的需要，多半還停留在含糊、間接的表達，比如rice dumpling（字面「米糰」）、sticky rice dumpling（字面「糯米糰」）、Chinese tamale（中式墨西哥粽）。相較於jiaozi（餃子）、baozi（包子，常略作bao）已收入OED、成為正式的英文詞彙，音譯的zongzi還有一段路要走。

端午節是個極具特色的傳統節日，聯合國教科文組織將其列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》。端午節和龍舟已經獲錄權威英文詞典，接下來我們或可重點行銷粽子，讓世人認識粽子，愛吃粽子。屆時，zongzi成為英文詞彙，收進權威的英文詞典，也就水到渠成了。

（作者是東吳大學英文系前系主任）

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