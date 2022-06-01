自由廣場》滿城風雨 只因一人之私

◎ 黃大益

張善政的桃園之戰選擇從龍潭出發，他說，龍潭是我家。相對數月前仍「種豆後山下」的形象雖不免令人疑惑，不過心之所向就是故鄉，近年來桃園作為六都人口唯一正成長的城市，桃園人對待「新朋友」應是友善熱情，只是為何對手尚未出現，張便把桃園鬧得滿城風雨？

原因不難理解，桃園正是二○二二選戰焦點，更是二○二四總統大選前哨戰。曾擔任過桃園縣長、現任國民黨主席的朱立倫，問鼎大位之心人盡皆知；而現任市長鄭文燦能否更上層樓，執政權的交接也是關鍵因素之一。國民黨推出「韓國瑜推薦的張善政」出戰，一來其中央歷練與科技產業的背景能展現朱立倫對桃園的「誠意」，二來若張善政順利當選，不僅能擄獲資深藍營支持者的青睞、更能磨去鄭文燦與侯友宜高民調的銳氣；這個局能成，無疑是替朱立倫鞏固黨內唯我獨尊的領導地位，兩年後的總統夢也才能隨之萌芽。

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無奈，食緊挵破碗。張善政選戰起手式以請益之名三顧茅廬，把縱橫桃園政壇廿多年的議長邱奕勝，搞得看似很難相處；更令人百思不解的是：自帶媒體的突襲拜會議長、吃閉門羹後直接打道回府，那對於開議期間出席的國民黨籍市議員算什麼？市長選舉只要議長支持，不需議員抬轎？桃園「新朋友」不需在地嚮導帶路？選市長跟選副總統不一樣，再也沒有像韓國瑜會擋子彈的搭檔，地方上的眉角比比皆是，這點張院長應該要清楚。

可惜，曾居將相之位的張院長，卻因為朱立倫權謀大位的私慾，連禮貌性拜會也搞得毫無章法，種種亂象只能歸因於老縣長缺乏對家鄉桃園的尊重，霸王硬上弓所致。

由此看來，朱立倫強推張善政為桃園選戰破冰，藍的沒贏；民進黨若能引以為戒，慎思人選，未來也不一定會輸，選戰的腥風血雨，桃園大戲仍在繼續。

（作者是碩士生、前桃園市政府青年諮詢委員）

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