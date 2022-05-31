自由廣場》﹙北社評論﹚台灣人科學文明策進運動啟動

◎ 紀國鐘

日治時代，台灣人在日本留學返台的菁英人士，為台灣社會的現代化於一九二二年成立「台灣文化協會」，並以明治維新的日本為典範，推動台灣轉型為文明社會。二戰後台灣人到美、日、歐留學生大量湧現，從一九六○年代的台灣主體意識的追求，到八○年代全力支援國內民主運動，與國內有志之士，共同催生了民進黨的兩次執政，在建立台灣民主與國家主權上有了具體成果，但台灣社會的民主基盤生根以及科學文明轉型，仍有待蔚成風潮並深入社會民心，台灣才能繼日本之後成為現代文明社會的國家。

一九九○年，李登輝執政之後，滯留海外的台灣留學生開始大量返國，再加上學成歸國的小留學生，也都紛紛投入建設台灣新文明。近來，海內外有志之士意識到政治選舉的成功，尚不足以促成台灣為現代化文明先進國家。因而有更多的對國民性及文化基因的探討與反省。根據盧世祥的《我們台灣人》一書所述，台灣人對公共事務是冷漠的。近年來葉國興也觀察到台灣雖已進入民主時代，但人民停留在「個人權利」的層次，「公共利益、國家利益」的認知，非常淡薄；莊萬壽更明確指出台灣人缺乏「理性精神的本質與公民意識的能量」。我們的反省就是台灣人尚未能以科學思考模式，進行理性思辨，在文化素養上也未能體現民主時代的公民自立的精神。環顧國際世界文明演進，已到全球化即時連動層次，文明社會正在以網際網路等數位科技建立社會治理新典範，我們在此倡議，推動「台灣人的科技文明運動」，來追求台灣國民的現代化，並順利融入地球村的新文明社會。

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這個運動必要由「人權」概念的啟蒙出發，其次提昇「博雅藝文」素養，並以哲學的態度充實生活智識化的內涵，再以現代醫學來體現生命的意義。另外在公民教育上，強化數理與語言邏輯思考、理性批判的學習，並且以全球化社會及環境的議題為實例來與社會人士對談。如新冠肺炎對台灣社會與政府互信的衝擊，可以公共衛生的科學論證來化解，又面對氣候變遷、人類文明永續發展的挑戰，必須根據台灣價值來制訂國家碳中和政策。最後，揚棄短視心態，改以長期思維模式，落實在台灣國家藍圖的設計上，才是文明社會的追求。

（作者是台灣北社社長，國立陽明交通大學講座教授）

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