自由廣場》抗中不抗俄 印度的戰略考量分析

◎ 姚中原

五月份有兩大國際事件，看似各自獨立、互不關聯，卻都顯示印度的重要性及其國際影響力。若合併探討並分析卻可發現，印度為全球最大的民主國家，卻能周旋「美俄」之間，受到雙方重視；而面對世界兩大獨裁國家「中俄」，亦有自主性，不受西方國家的政治態度影響。簡言之，當前印度是採「抗中」而「不抗俄」的靈活戰略。

五月十四日，俄國外交部長拉夫羅夫在俄烏戰爭的第八十天，公開演講表示，俄羅斯已成西方國家「全面混合戰爭」的主要目標，但會與中、印等國合作並建立更深層次的夥伴關係，抵抗西方制裁。

請繼續往下閱讀...

廿四日，由美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話（QUAD）」在東京召開元首峰會。四國領導人發起一項基於衛星的海上倡議，在聯合聲明中納入各國互相提供衛星情報，並成立航太領域合作機制等方案，以圍堵中共軍事擴張。

上述情事證實，印度不只能和民主政治國家合作一起抗衡中國，也能與專制集權國家俄羅斯保持良好關係。印度抗中是從「國家安全維護」角度考量；印度不譴責俄國入侵行為，則是顧慮雙方有「軍事合作關係」。

印度雖擁有核子武器且為全球軍力第五強國家，但現有八十五%以上的主要武器，都由俄羅斯製造。包括Su-30MKI、MiG-29、MiG-21戰機、IL-78MKI加油機、IL-76運輸機和各型火砲、飛彈與T-90、T-72戰車等；今年八月更將部署俄羅斯最新武器系統S-400防空導彈。

由於依賴俄國武器程度太深，且為全球最大俄製軍武進口國家，因此印度很難擺脫與俄國關係。也因此俄國侵略烏克蘭雖引起國際公憤，但三月二日印度在聯合國大會對「譴責俄羅斯入侵」的決議案，仍投下棄權票；四月一日印度總理莫迪公開接見俄國外長拉夫羅夫；近來印度更擴大進口俄羅斯的便宜石油，都說明印度對俄國的強力支持。

至於對抗中國，是因印度長期以來和中國有邊界糾紛，雙方曾發生多次大規模戰爭。近年更因中國在南海的軍事擴張，直接威脅到印度國家安全，印度遂與美英日組成四方會談並舉行聯合軍演，共同確保印太地區不受中國軍事脅迫。

近年來，中國已成印度頭號敵人，印度必須提高警覺並加防範；至於俄國侵略烏克蘭，因戰場在歐洲，距離遙遠，對印度沒有直接軍事威脅，印度本身也不願捲入。基於上述因素考量「抗中、不抗俄」就成當前印度的國家戰略主軸。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法