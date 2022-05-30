自由廣場》請教育部還給大學聘人的空間

◎ 陳信文

教育部剛發佈了「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，八月一日起生效。全文十三條，對編制外專任教學人員的權益應有提升，此點應先予肯定。然而其中關於聘任的年齡限制，卻對學術發展有很大衝擊。

依據該法第五條第一款，「...其聘任年齡比照編制內專任教師規定...」，也就是編制外的教師，必要時也只能延長到七十歲。一般而言，工作到了六十五歲退休，應是相當合理的安排。只是對一些卓越的學者，若是他在學術上的努力與領導持續活躍，對學術機構來說是非常重要的資產。所以多數學研機構會使用大學產學或捐贈的經費，來聘任這些資深教授。因為已不再使用政府的人事經費，所以就成了「編制外的專任」人員。然而依據此新的規定，目前許多大學以編制外方式延攬的重要學術界資深教授，八月起都將不能聘任。以本校為例，因此新規定不能繼續聘任的院士與國家講座等將超過十位，影響巨大。

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對卓越資深教授的重視，舉世皆然。教育部在此新頒布的原則中，針對年紀部份，還特別加了「本部專案計畫核准者不在此限」的說明，允許大學延攬國際上超過七十歲的頂尖學術人才。只是如果我們可以從國外延攬一位超過年齡限制的玉山學者，卻不能允許大學聘任一位國內同等優秀（或更優秀）的中央研究院院士與教育部國家講座，這不是很不合理嗎？建請教育部立刻尋求補救辦法。

建請教育部將命令中「本部專案計畫核准者」的內容，擴大到中央研究院院士、教育部國家講座與教育部學術獎得主，不受此年齡限制的規範。院士的學術地位崇高，而後二者是教育部頒發的獎項。至於較長期的做法是傾聽各大學的聲音，針對此原則做些修改，給予各大學聘人的空間，以達到保障權益與適才適用的雙贏。相信這才是教育部的初衷！

（作者為清華大學講座教授兼副校長）

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