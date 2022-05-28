自由廣場》從美國「毀台論」看認知戰

◎ 林穎佑

日前在美國期刊中，有文章在談論台海發生軍事衝突時，美國應摧毀台灣基礎建設，增加解放軍未來在運用上的困難，立刻引起多方的討論，認為此文暴露美國對台的新戰略：從過去的棄台論到現在的毀台論，甚至是對美國的印太戰略以及對台灣的戰略都有相當的質疑。

首先須注意的是，此文章並不能代表美國官方態度，Proceedings of U.S. Naval Institute 中譯應為「美國海軍學會會刊」，Proceedings在我國多半譯為議事錄。但嚴格說來，「議事錄」並不是官方期刊，美國海軍學會並不是美國官方單位，其多次強調為非營利、超黨派、非財團以民間為主的團體，其文章內容自然跳脫官方立場的角度，但也因此有不少較為特殊少見的觀點出現在該刊中，如提議美軍重新核發「私掠許可證」來應對中共日益擴張的海上民兵，此一論自然不可能代表美國官方的態度與策略。

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雖說如此，但有心人士開始借用該文觀點，利用各種媒體平台宣揚美國毀台論，特別選在俄烏戰爭之後，美國總統拜登前往亞太之行時，利用此觀點作為認知作戰的素材。需注意的是，在俄烏戰事爆發後，中共在初期的輿論操作上是有傾向美國不會出兵防衛，而會棄台灣安危而不顧的態度，這也可從二○二一年美國撤出阿富汗後，便有有心人士不斷炒作相關議題。甚至到俄烏戰爭爆發之初，便有「昨日阿富汗、今日烏克蘭、明日台灣」的相關言論出現。但因俄羅斯並未如外界預期在短期內贏得戰事，反而在以美國為首的北約透過電子資訊系統提供大量的訊號情報，以及提供各式輕重兵器給烏克蘭，讓戰事持續膠著。甚至在印太美方也持續透過出訪與海空的軍事行動來表達對印太地區的關注，這都讓中共在輿論操作上開始轉向。

近期中共開始強調美國就是在操弄世界局勢，讓烏克蘭成為抵制俄羅斯的棋子，將烏克蘭陷入戰火也拖跨俄羅斯，而台灣就是下一個目標。議事錄的文章一出，立刻被強調其代表美軍立場以及單位也由半官方的學會「替換提升」為官方的海院，並且說我國媒體徹底封鎖新聞，這都是明顯與事實不符之處。

從此事件中可觀察到當前輿論認知戰的手法又再度精進，更會利用具體發生的事實（如該文）作為加工素材，並且配合當前時事透過數位科技投放，若我方未能察覺便會陷入認知戰的陷阱。此也證明除了傳統軍事的交鋒之外，看不見的認知戰場亦不容忽略，畢竟國防、民防、心防缺一不可。

（作者為中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授，中華戰略前瞻協會研究員）

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