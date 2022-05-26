自由廣場》（金恒煒專欄）拜登亮劍直指中國，時候到了！

美國總統拜登在東京表示，如果中國對台動武，美國將軍事介入。這個宣示引發了一些負面解讀，最浮想聯翩的說法是拜登「失言」；理據呢？拜登年紀大了，犯了老人時常說錯話的毛病。是嗎？先還原記者會的問答，看看拜登是否失言。

對話如下。記者：很快追問一下，你不願捲入烏克蘭的衝突，那有明顯的原因。如果事情到那個地步，你願意出兵介入，以保衛台灣？/拜登：是的。/記者：你願意？/ 拜登：（點頭）那是我們做的承諾。……。問題全由記者提出，拜登回應沒幾個字，哪有「失言」的餘地？非要賴他口誤，最多只能說「失聽」，年紀大了，沒聽清楚，所以回答有誤？毫無說服力。

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有人拿白宮官員事後強調「美國的相關政策並沒有變化」來證成拜登「失言」。搞錯了。在「四方會談」後也有記者追問拜登：「對台灣的戰略模糊政策已經結束了嗎？」拜登回應說：「政策根本沒有改變，我在發表聲明時就說過了。」重點在哪？就是美國聲稱的是「一中『政策』」不是中國的「一中『原則』」，關鍵的證據就在美國國務院網站芟除原有「台灣是中國的一部分」、「不支持台灣獨立」等討好「一中原則」的話。拜登所說「根本沒有改變」的「政策」，就是排除「台灣是中國的一部分」的鐵桿「一中政策」。

拜登在日本的「決斷」是以總統權柄宣布：中國一旦對台動武，「美國將軍事介入」，從而解決了「會不會出兵」的爭論。國內外幾乎一致的解讀是：美國從「戰略模糊」改為「戰略清楚」。這裡分疏一下，「戰略模糊」是外交辭令，目的在避免直接引發衝突；「戰略清楚」則是「去模糊化」，把過去潛藏在外交辭令後的武力後盾公然拿到台上展示。講白了，就是「清楚為體、模糊為用」。

拜登為什麼突然表態？他簡短回答後接著解釋：「我們同意一個中國政策，我們接受，……，但用武力奪取（台灣）的想法……就是不合適。勢必使整個地區陷入動盪，類似發生於烏克蘭（遭到入侵）的另一行動會造成（美國）更重大的負擔。」拜登從俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中得到「先發制人，後發制於人」的教訓。

還有一個戰略性層面。大選開始不久，拜登批評川普的反中政策，說「中國會吃掉我們的午餐？拜託」，他強調美國的最大威脅不是中國而是俄羅斯，中國只是「競爭對手」。拜登態度丕變的因素或很多：一是，在俄國虎視眈眈下，中國一旦侵台，美國勢必兩面作戰或面臨俄中聯手，故安撫中國為上策；二是普廷揮軍侵烏，打出了俄羅斯軍力不堪的原形，俄國不再是美國「最大威脅」，形格勢禁下，「最大威脅」從俄羅斯轉為中國；三則美國全球佈局雛形展現，正面預先示警，以免中國妄動。

最後一點，從陰謀論入手，姑妄說說。普廷入侵烏克蘭，美國最早獲得情資，也事先告知澤蘭斯基。拜登是不是也事先取得中國有可能侵台的情報？這並非想入非非。習大大若如傳言將垮台，會不會以「外部矛盾解決內部矛盾」死裡求生攻台解決自己的權力危機？可能。拜登預知習陰謀而提早破解？可能。

無論如何，拜登對中國亮劍、掀出底牌則是定論；這就夠了。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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