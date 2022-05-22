自由廣場》從「落葉歸根」到「落地生根」

◎ 陳文卿

朋友轉傳來新加坡總理李顯龍華語演講，紀念新加坡開埠兩百年的影片。開頭提到新加坡一九六五年獨立後，人口比例高達八成的華人的認同問題。尤其是中華人民共和國成立後，新加坡的華人面臨抉擇，要效忠其祖國成為「華僑」，還是效忠居住地的這個國家（新加坡）？印尼人、馬來人也一樣，各有其祖國，但最後是絕大多數的人都願意成為新加坡的國民。也就是說，是「華人」卻不見得是「中國人」。

台灣人雖然大多數的祖先是來自中國，也都承認自己是「華人」（或漢人），但卻是台灣的國民（擁有台灣國籍）。而來自印尼、越南的新住民也一樣。也就是說，文化、血緣的認同，與國家的認同應該區分開來。

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因此，任何人不管他現在居住在台灣、美國，如果是認同中國，願意當中國人甚至願意移居到中國，或取得中國國籍，都是他自己的選擇，可是絕不能將其個人意願強加到他人身上。更重要的是，個人願意當中國人，跟將台灣這塊土地變成為中國的領土，是兩回事。更何況台灣還有很多跟中國連血緣關係都扯不上的原住民、新住民！

李顯龍的演講中有一段話很棒，他說新加坡的華人已經從早期的「落葉歸根」，轉變成現在是「落地生根」了！很值得所有居住在此地的台灣人思考，不論是原住民、新住民，不管祖先已來台幾百年，或是剛來幾年，大家都應該珍愛這塊土地，在這裡打拼。就像樹木一樣，唯有落地生根才能成長茁壯成為大樹。

美國南加州的慘案，新聞報導兇嫌是極力鼓吹台灣應與中國統一的「中國和平統一促進會」成員，其行兇動機是仇視台灣人。該兇嫌雖然父母是從中國大陸來台，但他本人是在台灣出生，且接受台灣完整的教育栽培，卻仍然不願意認同是台灣人。這當然也是他的自由，可是用這樣的血腥暴力手段，是所謂「和平統一」嗎？（作者任職環保服務業，新竹市民）

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