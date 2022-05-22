自由廣場》借助港澳高中生打開國際教育契機

◎ 陳振貴

教育部四月二十五日公告修正「香港澳門居民來臺就學辦法」部分條文，開放港澳生來台就讀高中、五專，為少子化的衝擊，帶來一道曙光。

今年國中會考，報名人數比去年減少三二二九人，對於全台高中職來說，少子化海嘯對於未來辦學帶來生存衝擊，對教育資源最豐沛的基北考區衝擊最大。一零八年基北招生缺額達一三三零二人，雖然各校配合政策減班、甚至停招，但至今每年缺額都達三至五千人。

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根據香港教育局統計，今年中三學生（相當於台灣九年級會考生）共有六萬五千多人。按照香港中文大學香港亞太研究所去年九月調查，高達四十二％港人有意願移民，其中三成正為移民做準備。從調查報告推估，有意願來台就讀台灣本地高中的今年中三學生人數約在一至二千人。

開放港澳高中生來台就讀，對於台灣高中職來說，增加生源之外，更重要的是在一零八課綱和雙語國家政策推動下，原本國際觀及英文能力強的香港學生，將為教育現場帶來良性互動。

教育部政務次長蔡清華公開表示：「目前有三十五所學校他們願意接受港澳的學生前來就讀。」這是好的開始。

國內高中職未曾有境外招生經驗，因此需要官方更多行政協助，包括擬定港澳中學生招生辦法、簡章，入境、居留簽證等申辦，以及境外生在台學習的課程配套及生活輔導等等，進而面對國際招生的宣傳、報名等工作，都可以借鏡大學近年國際招生，尤其是疫情後網路行銷招生經驗，擬定SOP，才能讓立意甚好的國際教育合作政策順利開展。

二零二一年六月《經濟學人》公布世界宜居城市評比，在教育類中，台北是全球九個得到滿分殊榮的城市之一。台灣教育深具國際競爭力，透過開放港澳高中生來台就讀的契機，勢必可以帶動台灣國際教育的輸出，同時也迎接後疫情時代，國際教育需求起飛的機會。（作者為實踐大學前校長）

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