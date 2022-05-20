自由廣場》打火機要納管？ 談立委素質

◎ 廖杰鈞

本週在立法院排審的菸害防制法，某位國民黨立委力主應將使用菸草的「周邊器具」也納入「菸品」定義，並加以管理。該立委會有這樣荒謬的主張，顯然連什麼是「菸品」都不懂！

只有菸草做的才能叫菸品：什麼是菸品？無論是WHO定義乃至全球各國法規，都清楚表示菸品指的是由「天然菸草」作為原料，製成可供吸用、嚼用、含用、聞用或以其他方式使用的紙菸、菸絲、雪茄及其他菸品。

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不是由「菸草」製成的，則無法被稱為菸品。這也是電子煙在衛福部草案中被禁止的原因，因為電子煙是含尼古丁及其他添加劑的化學溶液，與傳統菸草製成的菸品不同，因此被定義為「類菸品」。

菸品和吸食設備不該混為一談：把「周邊不可分割的器具」也納入菸品定義合理嗎？打火機是吸菸必要工具，難道立委要把打火機當作菸品？菸草周邊器具不計其數，吸食雪茄會用到噴槍、雪茄剪、打火機等，使用菸絲會有煙斗，許多百貨公司甚至設有專櫃販賣這些周邊商品。若要把周邊器具當作「菸品」，豈不是嚴重擾民？

更荒謬的是，若根據菸害防制法規定室內不能使用菸品，是否以後民眾在室內不能用打火機、噴槍？打火機、雪茄剪都要貼上八十五％警示圖文？如此荒唐荒謬的法案審查，將成為國際大笑話。

菸品應從源頭管理，而不是無謂的擾民：如果沒有菸草，工具就只是工具，機器本身不含尼古丁，也不會憑空產生致癌的危害。重點應回到源頭「菸草」、「菸品」來管理，回到法案本質，針對「天然菸草」的製成品，做相應的管控。

主管機關應為人民把關而非沈默：讓人失望的是，身為主管機關的國健署官員，面對立委提出如此荒謬主張時卻靜默不語，任由立委大放厥詞。如果無法捍衛自己的法案，連自己的專業都不敢向立委說明，這樣的執政團隊也令人失望。

（作者為法研所在職專班學生）

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