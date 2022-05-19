自由廣場》兩個「老」女人

◎ 王國論

其實，這兩個女人都還打扮得妖嬈美麗，說她們老，指的是她們的觀念陳腐。談民主，中國說，西方有西方的民主，中國有中國的民主；談「統一」還需「論述」嗎，統一在槍口下，早給答案了。

呂前副總統倡議「統合」，柱柱姊則頻往中國去抱大腿，這些主張和作為，原本少有人會去搭理她們，但不幸，南加州爾灣教會傳來槍聲，「和統」亦好，「九二共識，共謀統一」亦罷，「統一促進」已露出了狐狸尾巴。

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並非我們抹紅；但出自中國這幫人口中的「和平統一」，不見血哪有統一？

說她們「老」，原因是，WHO是管人命的，不需扯政治，但台灣人想進入，中國外交官的嘴臉是「誰理你們」，只差沒被吐口水羞辱；而國台辦轄下那些嘍囉，動不動就齜牙裂嘴，稍有一點自尊的台灣人，誰聽得進去？這回南加州爾灣教會傳來的不幸消息，一人死亡、五人輕重傷，係被關門屠殺，難道台灣人天生賤命，是用來被羞辱、屠殺的！

而中國的「統一促會」除了撇清，他們這群狼狗講了哪些話？說穿了，現在，稍有理智的台灣人，只要聽到「統一」，無不嚇出一身冷汗，這兩個女人為何不能醒醒！

「顛覆政權」的李明哲，終於被「警猴」，剩餘價值用盡釋回，巧是台灣司法替「王炳忠們」澈釋冰清，正可拿來對比。但司法官們，永遠有他們數不盡的「判決理由」，溫吞的理由，一再提供「王炳忠們」養分；但願槍聲、子彈與人命亦能讓我們的司法省思。

不只FAPA呼籲美國，應將「和統會」列為恐怖組織，台灣自己內部呢？謹就問小英同學！

（作者是律師）

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