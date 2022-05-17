自由廣場》正確是媒體的公信力來源

◎ 張約翰

華視自四月廿日將測試用的台海戰爭快訊誤播出去，引發軒然大波，隔天跑馬又出現測試用的「台北凌晨下起拳頭大冰雹」錯誤訊息事發近一個月，華視仍然不斷有誤植總統、副總統姓名職稱的重大錯誤，主管、工作人員請辭或懲罰不斷，外界都在討論到底為什麼華視這麼會出錯，華視的公信力在這一個月受到很大打擊。

公眾的信任是媒體生存的關鍵。二〇一六年，芝加哥大學、美聯社、美國新聞協會共同發布的研究指出，美國人最重視的新聞媒體信賴感來源是精確（Accuracy）、也就是報導內容正確。

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筆者過去曾擔任新聞媒體編輯部主管，每天確認每一則新聞與專欄評論是否正確、可以刊出，是筆者的工作內容之一。十幾年下來，也出過不少錯，每一次都自請處份。處份事小，損失了閱聽人的信賴，才令人內咎不已。更曾經在短期內連續兩次出錯，搞得信心盡失，還要找同仁幫忙確認才能放心。

由於過去的經驗，筆者對華視連續出錯後，主管、業務負責人的心態也稍能體會。待過新聞媒體的人都知道，新聞媒體沒有一天不出錯，只是看你錯多錯少、錯在何處。新聞台的觀眾也知道，每天各台都有數不盡的錯字誤植，更嚴重的甚至是評論節目提供錯誤資訊，如果有人願意研究，很可能會發現華視出錯的頻率相較各新聞台不見得就特別高。

那麼各界對華視近一個月來的錯誤苛求太過嗎？並不。既屬公廣集團的一員，華視對公共利益的優先順序、對公信力的自我要求應該更高於其他新聞台，就不能用一般的業界標準要求內容品質。因此不要說上述的離譜錯誤，就是常見的錯字、漏字、誤用成語等細節上的錯誤都應避免，因為細節反映製作的用心程度，細節上的錯誤愈多，代表製作愈不嚴謹，內容的可信度就值得懷疑。

事已至此，華視新聞部上下現在大概每天都繃緊神經到自我懷疑的地步，就如筆者過去曾體驗過的心情。這裡建議，連續出現重大錯誤，除了檢討製播流程設計，流程是否落實、執行者心態是否認真，都要嚴格要求。話說回來，筆者要提醒，過度的緊張會喪失專業判斷能力，造成其他守門關卡的負擔。

新聞媒體公信力因為重大錯誤受到損傷，每個媒體都經歷過，誠實面對並承認錯誤，每天繼續把新聞認真做好，是唯一的挽回方法。沒有公信力，新聞媒體就沒有存在的價值。

（作者是世新大學傳播博士）

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