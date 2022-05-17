自由廣場》（北社評論） 清零、共存的辯證與未來

◎ 邱宏正

武漢肺炎疫情全球延燒，面臨防疫清零與病毒共存的抉擇，考驗主政者全球防疫趨勢研判，感染症狀與傳播流行病學掌控，與冷靜平穩專業的決策思維。美國詩人羅伯特‧佛洛斯特著名的「未擇之路」詩作，大一英文讀本初次領略詩文奧義，探討面對岔路如何做抉擇，儘管難以選擇，還是做出了決定；即使後悔自己選擇，也造就截然不同的人生，複雜矛盾心境、信念與決心，與政府防疫決策異曲同工。

Omicron病毒持續變異，值得關注的是「BA.2.12.1」已在廿三國出現並橫掃近半個美國，相關研究顯示其能躲避疫苗和康復者的免疫系統，有再次染疫的可能，被視為最具傳染力的變種株。北韓證實出現首例Omicron緊急封城：中國為防堵疫情擴散，北京公共交通停運停駛實行居家辦公，封控區域不斷擴大；上海聲稱疫情趨緩，多區基本清零卻遲不解封：香港傳出住宅區污水檢測發現高病毒量，急發快篩包供民眾自行檢測輔助識別。歐盟宣布自五月十六日起機場航班不必配戴口罩，進一步與病毒共存，強調要保持安全社交距離與定期消毒等措施。

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本土疫情全臺狂燒，防疫進入「與病毒共存」新階段，縮短隔離天數到「3+4」，第四天快篩陰性即可出門，民眾急買快篩試劑，導致短缺引發民怨。關鍵防疫物資，從口罩與疫苗，變成快篩和藥物。根據《特定藥物核准製造及輸入辦法》，進口藥物所需檢附資料並不繁瑣，防疫物資的進口、製造、販售經政府專案許可，減省不必要行政流程，讓緊急必要的物資兼顧質量前提下到位，一家技轉廠商，亦已進行家用抗原快篩緊急使用授權（EUA）申請。政府防疫特別預算一點二億籌措了一二六萬劑快篩，五月疫情急遽升溫，政府防疫積極作為緊急追加採購外加徵用二點四億劑，支出金額超過一八四億元。

快篩實名制購買已有減緩趨勢，疫情熱區物流分配政策，利用健保署家用快篩試劑地圖查詢功能，查詢販賣地點及數量。放寬政令與防疫整備兼容並蓄，疫情通報、接觸者健康管理追蹤電腦系統整合優化。EUA核准唾液快篩，適用居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象快篩陽性，可由醫師認定確診。防疫政策未來的挑戰，清零與自由的取捨，捐棄黨派利益成見，決策配套的可近性是重要關鍵。

（作者是北社理事、台大牙醫、社會科學碩士）

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