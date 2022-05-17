社論》萊豬的政治爭鬥可休矣

憲法法庭上週五判決，有關進口肉品及其產製品殘留萊克多巴胺的安全容許量標準，屬於中央立法事項，行政院去年函告地方議會通過的「萊劑零檢出」自治條例無效，並未侵害地方自治。這是繼去年「反萊豬公投」被否決後，以反對主要是美國豬肉進口的政治爭鬥，又一次挫敗。我們希望，進口含萊劑肉品的惡鬥至此可以休矣，把重點放在進口檢驗、實質把關的基本食安工作。

這次釋憲案的緣起，是蔡英文政府前年八月宣布，要終結從二○○六年起實施的禁止含萊劑或瘦肉精的豬肉進口，並經立法院通過，自去年元月一日起生效，准許豬牛肉品在萊劑殘值一定標準之下進口。針對中央政府這一決定，台北、桃園、台中、嘉義、台南五縣市議會前年底先後通過「萊劑零檢出」自治條例，禁止所轄區域販售含有萊劑豬肉，並制定罰則。事經行政院函告無效，上述由泛藍主導的縣市議會不服，質疑行政院侵害地方自治權限，聲請釋憲。

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憲法法庭裁定，地方自治事項不得牴觸憲法及中央法律規定，如不同縣市各自設定肉品安全標準，恐形成跨縣市商業衝擊，影響消費者與廠商的自主決定權；萊豬是食品，也是商品，進口管理權也是中央專屬的事項，各縣市自治法規不得侵害。就本案來說，肉品殘留萊劑的安全容許量標準，屬中央立法事項；各縣市針對進口肉品，自訂零檢出的安全容許量標準，容或有因地制宜之考量，卻可能違反憲法第一四八條的「國內貨物自由流通」規定意旨。從而，行政院對各縣市的函告，其自治條例無效或不予核定，並未逾越憲法賦予中央監督地方自治之權限範圍，均屬合憲。

本案的辯論過程，聲請人曾援引釋字第七三八號釋憲文，指地方政府就轄區內電子遊樂營業場所的距離限制，須遠離學校為由，可訂定比中央法律嚴格的規定，主張地方政府對萊劑殘留標準要求也可較中央嚴格。不過，大法官多數認為，有關食品安全衛生的管制標準，應具有全國一致的性質；衛福部公告就進口牛豬肉分別訂定殘留萊劑安全容許量標準，有食安法的明文授權，也符合憲法第一○八條規定的中央立法事項。同時，食安法並未授權地方政府制定規範，地方政府的規定若牴觸中央法規，其效果也影響地方轄區外的人民，與電子遊戲營業場所的情況並不相同。

從政治現實來看，上述提出釋憲的地方議會，都由泛藍陣營主導，這就突出了本案的政治本質。誠然，蔡政府前年開放含萊劑的肉品進口，事前溝通不足，宣布方式有問題，事後也未能積極充分說明，以致招來不少公眾質疑，爭議不斷。其間，在野陣營自認有機可乘，搧風點火，以致原應循科學證據、國際標準理性解決，並從常識常理判斷的公共議題，演變成政治鬥爭的熱點。

政客如此盤算，乃打出「反萊豬、要食安」的旗號，相關縣市議會通過食品安全自治條例，規定「萊劑零檢出」，與執政的民進黨政府唱反調，試圖封殺中央政府的開放政策。同時，在去年的公投中，提出「反萊豬進口」案，自以為通過的機會甚高，但事與願違，投票率只四十一．○九％，且不同意票五十一．二一％，如意算盤未能實現。聲請釋憲是泛藍政客的另一戰線，如今再度遭到滑鐵盧。

泛藍陣營是否因「反萊豬公投」與釋憲挫敗，進而影響其年底地方選情，有待觀察。值得關注的，是朝野政黨與政治人物，能否從「反萊豬」的爭議中記取教訓，提升政治文化水準，讓台灣的政壇走向良性互動。

有如國人所見，在有關肉品進口的爭議中，朝野兩大政黨都有離譜的過去：在野時為反對而反對，不識大體，欠缺對國家社會整體利益考量的底線；執政時自恃多數，常以力而不以理服人；更惡劣的，都把人民當成可欺之以方的健忘者。以肉品進口為例，陳水扁政府打算解禁萊劑，因在野勢力反對而未果；馬英九政府開放含萊劑的美牛進口，民進黨也曾強力反對；蔡英文政府准許含萊劑美豬進口，國民黨至今窮追猛打。

台灣以經貿立國，面對併吞野心勃勃的中國脅迫，都沒有繼續縱容政客恣意把政黨利益置於國家社會利益之上的奢侈。要改革不理想的政治文化，惡鬥成性的政客與政黨不可靠，只有人民頭家睜大眼睛，理性監督才是正辦。

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