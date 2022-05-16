社論》習近平打造「毛式中國」的大演練

儘管一向力挺中國的世衛組織秘書長譚德塞直言，中國致力於「清零」的防疫政策是「不可持續的」。但習近平仍將「動態清零」當成不容質疑的政治正確，宣稱將「堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」。中國已成為全球「清零」的最後堡壘，欲以抗擊病毒印證社會主義制度與習近平領導的優越性與正確性，並在這個過程中強化對社會的全面監控，意圖打造一個與西方民主、自由經濟相抗衡的體系。換言之，疫情清零乃是中共清除一切領域的「病毒」的重要環節，是數位獨裁的大演練，凸顯它可以與全球大潮逆行，自成一個自力更生、獨自運行的內循環體系。

中共動輒將逾千萬居民的大城市封鎖，只為了追求必然失效的清零政策，就醫學、經濟及民生社會的角度來看，是不可思議的；然而，若從專制政權或獨裁者而言，卻是合乎想像的政治操作。以毛澤東的路線與領導風格為師的習近平，掌權後的路線開展與權鬥模式，顯然是毛澤東時代各項運動的二．○版。對抗病毒的動態清零，可說是一九五八年「麻雀清零」的翻版，都是企圖以政治力干預科學與大自然的規律。打麻雀運動帶來了三年大飢荒，餓死了數千萬人；而病毒清零勢必重蹈覆轍，結局恐怕也是一場大災難。習近平在美中貿易戰之後，雖然「中國製造2025」受挫，但自此更堅決走上「自力更生」的道路，產業政策以扶植本土為主，意圖以十四億人口的市場作為內循環經濟的底氣。這顯然是毛澤東「超英趕美」、「大躍進」的現代版。而習近平鼓吹的「國進民退」、「共同富裕」，正試圖將鄧小平建立在「摸著石頭過河」、「不論白貓黑貓，只要能捉老鼠就是好貓」理論下的「改革」、「開放」，重新拉回以黨國資本主義與計畫經濟為主導的社會主義軌道。而這將重新點燃自由經濟與計畫經濟的矛盾，正是毛澤東發動打倒「走資派」﹙走資本主義道路當權派﹚的文化大革命夢魘再度降臨。

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事實上，習近平將極權中國再進化的企圖已昭然若揭，此次動態清零即便面對全球的質疑與中國內部的反對，仍堅持到底，毫不動搖，本質是一種政治實驗。那就是習近平顯然將這次疫情的管控當作一場測試中國人民忍受監控的極限。《紐約時報》形容中國將上海封城的作法是「上海新疆化」，亦即「上海封城是一次社會管控的大演習」，「如果這個政權能管住上海這種複雜社會，管住中國也不會有問題。」而習近平的極權大演練，其實包括極為精緻的操作。例如在宣傳上，以對病毒不屈服，誓死對抗的作法，戴上中華民族光榮感，與社會主義比西方優越的桂冠，並將一切質疑者打成與境外勢力勾連，讓持不同意見者在民族大義與意識形態的大旗下，紛紛噤聲不語。在動員上，則出現大量穿著白色防護衣的志願人員，即所謂「大白」，成為執行隔離、監控的主力。這些大白可以隨時侵入民宅，破壞私人財物，控制人身自由，宛如現代版的紅衛兵。儘管時代不同，白衛兵與紅衛兵都具有莫大的權力，並以打擊壞份子或病毒為榮。他們的行徑，有良知的中國法學家也不禁感慨，「法治的失序是一種遠比生物學瘟疫更可怕的社會性瘟疫。」然而，這些白衛兵卻成為捍衛極權政府的鐵衛隊。尤要者，強力的社會與網路監控，使得十四億中國人民在封控之下似乎成為十四億座孤島，無法串連成反抗暴政的洪流，只能任統治者分而治之，任意宰割的魚肉。而在經濟上，封城使得市場機制完全喪失，僅剩一些民眾維生的必需品配送，一夕之間，像上海這樣的國際大都市的經濟活動被按下暫停鏈，而無須顧及經濟民生的後果。這何嘗不是「計畫經濟」藉著「清零」之名借屍還魂？

鄧小平楬櫫的「改革開放」路線，實質上掛著資本主義的羊頭，販賣社會主義的狗肉，名為引進外資、開放市場，實際上卻堅守保護主義與黨國資本主義，乃是一種「中國特色社會主義」。但習近平要實現「稱帝」、「稱霸」的野心，鄧小平半吊子的「外資內社」路線已經成為一種障礙，習近平重新打造「毛式中國」，必須先清除「改革開放」所帶來的資本主義污染與遺毒。習近平以「國進民退」、「共同富裕」、「網路、平台管治」、強化極權統治對政治、經濟、社會、思想、文化的全面清零；疫情清零就是毛路線的復活。習近平為了個人的權位，執意將鄧小平帶有些微資本主義色彩的「改革開放」清零，將中國帶回毛式的教條與極左路線，恐將中國近四十年的成長完全抹殺，帶給十四億中國人一場大災難。

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