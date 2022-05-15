自由廣場》哪來的一事不再理、政治追殺？

◎ 蔡鴻燊

監察法第八條第一項：彈劾案經提案委員外之監察委員九人以上之【審查】及決定成立後，監察院應即向懲戒機關提出之。彈劾案向懲戒機關提出後，於同一案件如發現新事實或新證據，【經審查後】，應送懲戒機關併案辦理。

據報載前彰化地檢署檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會詐領補助款案，監察院認為陳檢察官於偵辦過程中有違法或失職行為，三年前首度彈劾陳，全案移送懲戒法院職務法庭，經審理後法院判決不予懲戒確定，但監察院於今年五月五日再因該案二次彈劾陳檢察官，引發是否有違反一事不再理之爭議。

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檢察官偵辦過程中若有違法或失職行為，無論是縱放或冤枉被告，監察院皆應依照監察法的規定對該檢察官提出彈劾案，依照監察法第八條第一項前段，經提案委員外之監察委員九人以上之審查及決定成立後，監察院應即向懲戒機關提出。

假設懲戒法院審理中，監察院在「同一案件」發現新事證，該名檢察官還有其他違法或失職行為，依照監察法第八條第一項後段，監察院「經審查後」，應該要將新事證送懲戒法院，由懲戒法院併案審理。

有問題的是，條文所說的「經審查後」，到底是否需要再踐行「經提案委員外之監察委員九人以上之審查及決定」？

這就很像有一個小偷，偷了甲、乙、丙三個人的東西，警察在移送的過程中，因為一開始只有被害人甲提出告訴，案件在檢察官手中偵辦過程中，被害人乙跟丙才陸續出現控訴小偷的犯罪事實，請問檢察官會要求警察再製作乙跟丙的告訴筆錄，還是檢察官自己就能夠偵辦審理呢？

又或者，假設案件是進到法院中審理了，被害人乙跟丙才陸續出現控訴小偷的犯罪事實，請問法院可以職權併案審理？還是要請檢察官依照刑事訴訟法第二六五條第一項追加起訴？

一個檢察官的辦案過程中，可能涉犯數個違法或失職行為，監察院有可能在前階段先發現了該檢察官的壞壞甲行為，就壞壞甲行為先做成了彈劾案並送懲戒法院後，才發現了壞壞乙行為，懲戒法院認為壞壞甲行為沒有像監察院說得那麼壞，所以輕輕放下；對於壞壞乙行為則說：

「你們監察院沒有按規定審查，我不同意併案審理。」

那檢察官的壞壞乙行為到底該怎麼辦呢？難道就當作視而不見了嗎？

監察院如果乖乖的按照懲戒法院的指示，再開會審查就壞壞乙行為作成彈劾案，然後再送懲戒法院審理。所以到底哪來的政治追殺與否的問題？要怪就怪當時的懲戒法院沒有併案審理。

從來沒有審理過的事物，究竟哪來的一事不再理的問題呢？（作者為律師）

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