自由廣場》「防疫急門診」現場有感

◎ Ｚ醫師

我是一名受雇醫師，為避免院方壓力，恕以筆名發表。

最近我支援某地的「防疫急門診」，希望為社區中染疫的病人提供專業評估及諮詢。不過，到現場後，發現原來醫師的主要工作，是站在「車來速」的車道旁，為數百位快篩陽性的市民，提供免下車的PCR採檢。

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排隊的車水馬龍、空氣品質欠佳，因此醫師須用最短時間採檢，在簡單交代注意事項後，就要請病人往前領藥了。幸好，藥師同仁設計了藥物組合包，可根據病人症狀快速發藥，也提供用藥諮詢。

這樣看似「快速、方便、省錢」的所謂「急門診」，其實是「採檢站」加「領藥站」，並沒有辦法好好做診療工作。而當輕症病人集體出門、在半開放的空間大規模群聚、與車上家人暴露在大量飛沫中，恐怕會有進一步擴散疫情的疑慮。

輕症病人的就醫需求，通常包括對病情焦慮、領口服藥、欲申請保險理賠等。如果僅為了保險及PCR等行政規範，而鼓勵病人同時出門、大量群聚，其實相當危險。輕症病人最需要的，是休息並減少外出，有疑問時，應接受醫師評估及藥師諮詢，但應避免安排同時外出、大量群聚的方式。透過視訊門診，在家舒適看診，可以有充分時間來了解病情及用藥。

此外，建議有關單位仿效美國作法，補助各大醫院開辦二十四小時專線電話，為附近居民提供電話檢傷分類及採檢預約，搭配藥物宅配或外送等服務，讓醫師的專業，可以用在病情研判、風險評估、重症辨識、治療說明等。

如果一定要實體看診，應讓病人全程戴口罩、好好接受專業問診與評估後即回家，不要再把大量的醫療資源消耗在無意義的PCR上。

近來我國以輕症為主的疫情上升速度世界第一，建議大家要冷靜下來、自主防疫，沒事儘量待在家、少出門，減少群聚。懇請快篩陽性輕症者多多利用通訊諮詢代替採檢，保護自己，也守護社區芳鄰。也建議政府，儘快修正PCR確診制度，讓大部分的病人可以改用快篩甚至臨床診斷，回歸定點通報等機制來監控疫情。

（作者為醫師，台北市民）

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