自由廣場》4402萬元換一個工作機會？

應徵須先巨額存款 中國銀行出了什麼問題

◎ 陳鴻達

日前中國內蒙古某銀行在招聘新人的公告明確表示，若想入圍最後五人候選名單，則必須在十日內存入該行人民幣一千萬元（約新台幣四千四百○二萬）以上。消息一出引發熱烈討論，也凸顯當今中國許多銀行的經營困境。許多經營不善的銀行，由於民眾擔心有倒閉風險，前往存款的願低落，因此就有許多亂象產生。此例就是抓住目前中國民眾求職不易，急著找工作的心理，來紓解該銀行吸收存款的壓力。

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更普遍的做法是，許多銀行透過「融資顧問」對外招攬吸收存款。特別是每月下旬，特別是每季最後一個月，更是大力招攬存款，以拉高銀行的存款規模。除了正常的利息外，對於存入一百萬元以上者，只要存款一天以上就加給一‧五％的獎勵，也就是一萬五千元。這雖然提高了銀行的存款規模，以滿足政府的監理要求，但這種借高利貸的方式，也讓這些銀行的資金成本大增，造成入不敷出的危險，經營陷入另一個惡性循環。這種飲鴆止渴的方式，普遍存在於二、三線城市的銀行。

正當主要國家都為了抑制通膨而升息時，中國卻為了救經濟，希望降低企業的融資成本而降息。

結果企業因為中美貿易戰、供應鏈外移與疫情封城等因素看不到前景，不願意或不知道如何增加投資，因此降息也不會刺激其對資金的需求。

中國降息的另一個主因是，欲救搖搖欲墜的房市，避免房市危機引發系統性風險。因為降息可以減輕房產業者的資金成本，舒緩房市急凍的買氣。特別是房產價格已經大幅下跌，若不減輕繳房貸的負擔，屆時許多人可能就不繳房貸了，把房子丟給銀行。

先不管降息有無達成期預定目標，但明顯的後遺症是造成銀行吸收存款更為困難。因為高通膨，再降息，使得存款面臨雙重侵蝕。面對此困境，許多中國銀行改推理財商品來吸收這些存款。但中國股市屢創新低，好資產難找，屆時發生虧損，恐怕又將衍生許多爭議。

（作者為台灣金融研訓院資深研究員）

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