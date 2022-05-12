自由廣場》要不得的「信任赤字」

◎ 薛廣澤

保險業者因應新冠肺炎疫情推出防疫保單後，隨著疫情擴散引發民眾搶購並衍生核保、續保到理賠等爭議，已超出一般人所理解的保險基本觀念，就是要保人交付保險費而生應予賠償之保險事故時，保險人應付保險責任。之所以如此，實因新冠肺炎病毒不斷演變，保單調整跟不上病毒變異速度，再加上國內確診人數暴增所致。

另外，中職出現球員快篩陽性的球隊富邦悍將，其處理方式卻與第一支球隊味全龍截然不同，球團不僅在最快時間通報聯盟並公告，球員本人也在個人粉專主動說明原委及近況，此舉獲得球迷與其他球隊的一致肯定。

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金管會主委黃天牧曾針對防疫保單之亂期勉保險業者：「財務赤字可改善，信任赤字難彌補」，意指保險契約既已成立，保險人對要保人申請理賠給付須確實執行。筆者套用黃主委的話期許中職各隊：「營運赤字可改善，信任赤字難彌補」。

因為，信任是最基本的社會資本，只有共同體中的成員相當程度遵循共通共享的倫理規範，彼此信任，這個社會才能在自發的社會交往性（spontaneous sociability）中形成某種社會秩序，從古到今沒有一個文明不強調信任的重要性。正如法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）在其著作《誠信－社會德性與繁榮的創造》中說：「經濟繁榮國家的肇因不是來自於各個主體自立、理性的發揚，而是社會成員間有較高的普遍信任程度。」

（作者為高中教師，彰化市民）

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