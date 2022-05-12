自由廣場》反對台獨？ 看美國打開天窗說亮話

◎ 張國財

美國國務院官網在本月五日更新的美台關係現況簡報（Fact Sheet）中，將舊版的「美國認知⋯台灣為中國之一部分（the United States acknowledging⋯Taiwan is part of China）」、「美國不支持台灣獨立（The United States does not support Taiwan independence）」等詞句予以刪除。在俄羅斯入侵烏克蘭兩個多月後，這項改變純屬巧合，還是在向同樣野心勃勃、蠢蠢欲動的習近平中國釋出明確的訊息，頗值玩味。

美國國務院新舊官網的美中台三方議題，有變的地方，有不變的地方。不變的是：美中仍為邦交國，美台仍保持無正式邦交的友好關係。改變的是：喜歡玩文字遊戲的中國，老是將英文acknowledging（認知）跟中文的承認直接劃上等號，既吃美國豆腐，又讓台灣飽受池魚之殃。美國國務院將舊官網講客套、玩曖昧的the United States acknowledging⋯Taiwan is part of China刪除，中國將「認知」扭曲成「承認」的老把戲今後沒得玩了！

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另外，「美國不支持台灣獨立」，老是被中國以及台灣的親中反美派詮釋成用來綁架台灣的「美國反對台灣獨立」，這無疑讓美國失去保有「不支持但也不反對」的彈性模糊空間（國務院舊官網申明「美國不支持台灣獨立」，而非「美國反對台灣獨立」，奧妙在於不支持不等於反對）！於今，國務院官網將是項把台灣本土派壓得喘不過氣的「美國不支持台灣獨立」文字連根拔除，可謂撥雲見日！

看看眼前的烏俄之戰，全球主要民主國家軍援、金援烏克蘭力道之強、之大，肯定大出普廷意料之外，也讓普廷陷入騎虎難下之境。回頭想想：如果普廷在二月廿四日之前可以從民主國際接獲清楚明白的表態（侵烏「保證」「一定」會面臨排山倒海的反制），還會誤判形勢、還敢輕舉妄動嗎？

所以，跟有野心的國家搞模糊，會給對方遐想與誤解、甚至於誤判的空間！所以，美國國務院停止在台灣議題上跟中國繼續搞模糊，是正確的！如果能更進一步，跟台灣建立正式外交關係，跟隨美國腳步的民主國家絕對會一個接一個，對太平洋第一島鏈乃至印太戰略的強化鞏固，出現正面效應是無庸置疑！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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