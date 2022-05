自由廣場》反對台獨？ 看美國打開天窗說亮話

◎ 張國財

美國國務院官網在本月五日更新的美台關係現況簡報(Fact Sheet)中,將舊版的「美國認知⋯台灣為中國之一部分(the United States acknowledging⋯Taiwan is part of China)」、「美國不支持台灣獨立(The United States does not support Taiwan independence)」等詞句予以刪除。在俄羅斯入侵烏克蘭兩個多月後,這項改變純屬巧合,還是在向同樣野心勃勃、蠢蠢欲動的習近平中國釋出明確的訊息,頗值玩味。

美國國務院新舊官網的美中台三方議題,有變的地方,有不變的地方。不變的是:美中仍為邦交國,美台仍保持無正式邦交的友好關係。改變的是:喜歡玩文字遊戲的中國,老是將英文acknowledging(認知)跟中文的承認直接劃上等號,既吃美國豆腐,又讓台灣飽受池魚之殃。美國國務院將舊官網講客套、玩曖昧的the United States acknowledging⋯Taiwan is part of China刪除,中國將「認知」扭曲成「承認」的老把戲今後沒得玩了!

另外,「美國不支持台灣獨立」,老是被中國以及台灣的親中反美派詮釋成用來綁架台灣的「美國反對台灣獨立」,這無疑讓美國失去保有「不支持但也不反對」的彈性模糊空間(國務院舊官網申明「美國不支持台灣獨立」,而非「美國反對台灣獨立」,奧妙在於不支持不等於反對)!於今,國務院官網將是項把台灣本土派壓得喘不過氣的「美國不支持台灣獨立」文字連根拔除,可謂撥雲見日!

看看眼前的烏俄之戰,全球主要民主國家軍援、金援烏克蘭力道之強、之大,肯定大出普廷意料之外,也讓普廷陷入騎虎難下之境。回頭想想:如果普廷在二月廿四日之前可以從民主國際接獲清楚明白的表態(侵烏「保證」「一定」會面臨排山倒海的反制),還會誤判形勢、還敢輕舉妄動嗎?

所以,跟有野心的國家搞模糊,會給對方遐想與誤解、甚至於誤判的空間!所以,美國國務院停止在台灣議題上跟中國繼續搞模糊,是正確的!如果能更進一步,跟台灣建立正式外交關係,跟隨美國腳步的民主國家絕對會一個接一個,對太平洋第一島鏈乃至印太戰略的強化鞏固,出現正面效應是無庸置疑!

(作者為新竹教育大學退休副教授)

