自由廣場》韓國加入CCDCOE給我們的省思

◎ 林穎佑

韓國國家情報院日前宣布，南韓正式加入北大西洋公約組織「合作網路防禦卓越中心」（Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence，CCDCOE），為亞洲第一個加入的國家。該組織位於愛沙尼亞，成立於二○○八年五月，主要在於防範資安威脅，特別是二○○七年俄羅斯網軍對愛沙尼亞發動的網路攻擊，更加速了該組織的成立。目前有卅二個會員國，其中北約成員國廿七個，今年二月烏克蘭則以貢獻參與者(Contributing Participants)的身分加入，與北約各國共享網路防禦情資。南韓的加入更是代表該組織打破歐洲國家的資格限制，也再次說明網路為超越地緣限制的新戰場。

俄烏之戰至今，烏克蘭並未如外界預測在短時間內失去抵抗能力，反而在以美國為首的北約國家支持下，持續頑強奮戰。更令人感興趣的是，烏克蘭在二○一五年時遭駭客攻擊，導致大批居民斷電；隔年俄羅斯駭客又針對烏克蘭電網植入惡意軟體，致首都基輔電力中斷。如何從過去屢遭俄國網軍攻擊癱瘓之下，此次俄烏之戰，烏克蘭能在短時間內回復運作？

請繼續往下閱讀...

雖然俄羅斯結合實兵攻擊，在開戰之初立刻透過分散式阻斷服務攻擊（DDoS）嘗試癱瘓烏克蘭政府官網與銀行系統，意圖製造民眾恐慌，但烏克蘭卻在短時間內就重新連線恢復運作，除系統的備援能力，以及二○一九年組建的數位轉型部發揮統整的效果，更重要的應在於資安情資的分享。烏克蘭雖未加入北約，但在看不見的網路戰場上，卻能透過CCDCOE分享資安情報，發揮早期預警與情報研析的作用。特別是在現今戰場上，數位科技的運用與資通訊的掌握，讓外國得以不用實兵介入便能支援，此能力更是戰場上勝負的關鍵。

我國由於政治因素與資訊便利，一直是駭客攻擊的主要目標。特別是民眾對資訊科技的依賴，更讓數位攻擊猖獗。借鏡俄烏之戰，實應速謀具備快速恢復與異地備援的網路韌性，並如同烏克蘭在俄羅斯網攻威脅下，完成資安組織的整合，以資安做為參與國際安全的機會，貫徹資安即國安的理念。

（作者為中山大學兼任助理教授，中華戰略前瞻協會研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法