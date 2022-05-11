自由廣場》注意解放軍在東部海域的實戰化演練

◎ 呂禮詩

中國航空母艦「遼寧號」四月底自青島啟航，本月初會合東部戰區的飛彈驅逐艦及護衛艦穿越宮古海峽，隨後滯留於琉球群島以南、綠島及蘭嶼以東的東部海域；而解放軍各型軍機五至八日連續侵入我西南防空識別區，部分甚至通過巴士海峽直達東南防空識別區。此一解放軍東部戰區稱之為「海、空、常導」的多軍兵種聯合作戰訓練，操演目的為何、與以往有何不同、對台灣造成什麼威脅？實不可掉以輕心。

根據日本防衛省統合幕僚監部所公布的資訊，解放軍五日派飛的是直18Y預警直昇機、六日派遣的是直18F反潛直昇機，此兩型皆為直八原型機在更新發動機、螺旋槳與傳動系統、機底構型後，依不同作戰需求設計的改進型號。由國防部「即時軍事動態」的內容可以發現，解放軍自五至八日飛越巴士至東南防空識別區的編隊雖有不同，但皆有運八反潛機。

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運八反潛機顯少侵擾西南防空識別區，但是遼寧號戰鬥群在東部海域演練，運八反潛機連續四天出現在巴士海峽以東海域，而五日、八日部署卡28反潛直升機在左高外海的「反潛第六區」附近策應，九日另有空中目標以一百公尺的超低空在東部空域遭廣播驅離，極可能為航艦戰鬥群所屬艦載直升機。

運八反潛機連續東飛、卡28反潛直升機多次策應和東部空域直升機在同一時間出現，絕非獨立事件，而是解放軍對我水下兵力操演「反潛阻柵戰術」及「空中反潛制壓」。

以反潛阻柵戰術而言，是依情報判斷潛艦可能通過的區域，以海上兵力形成阻柵，嚇阻潛艦進入；而空中反潛制壓則利用海上巡邏機的搜索雷達、磁異偵測器及光電暨紅外線感測系統與主被動聲納浮標的投放，反制「區域游獵」或「陣地伏擊」行動的潛艦。

運八反潛機配合遼寧艦跨海區遠海訓練建立反潛阻柵並進行空中反潛制壓，明顯的針對我海軍劍龍級潛艦的數量有限、且未具「絕氣推進系統（AIP）」需以呼吸管航行充電等弱點，測試我軍的應對；另遼寧艦戰鬥群中的055型飛彈驅逐艦巡弋於東部海域，以其配備射程達一千至一千五百公里的鷹擊21攻船彈道飛彈，即能威懾近來取道於菲律賓佛得島水道的美軍航空母艦打擊群。

日前傳出美國擬以射程達三百公里的「海馬斯多管火箭系統」替代射程僅卅公里的M109A6自走砲，或為洞悉解放軍「反介入」戰術的反制之道；另如火如荼進行中的「潛艦國造」必須考量鋰電池是否足以負荷長時潛航的需求，避免解放軍的空中反潛制壓的戰術拘束。

（作者是新江軍艦前艦長、東吳大學政治學系博士生）

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