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黑熊學院》身邊都是中國人，問題有多大？

中國已經明定法條，要求中國人有義務協助做情報工作。 ​《中華人民共和國國家情報法》其中第七條中廣泛規定：「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密。」
黑熊學院

黑熊學院

2025/02/19 21:10

◎黑熊學院

中配六改四法案尚未死透，請大家持續關注！

近期日本缺米事件再次備受關注。根據朝日電視台所做的專題指出，有許多中國人在日本大量購買白米，一次就是買10、20袋（約600公斤）。

近期日本缺米事件再受關注，許多中國人在日本大量購買白米。圖為超市祭出限購令。（法新社檔案照）近期日本缺米事件再受關注，許多中國人在日本大量購買白米。圖為超市祭出限購令。（法新社檔案照）

這引起大家的討論：這是不是「帶有任務」的中國人，在世界各地刻意囤糧？

▌獨裁政府利用人民作為武器是家常便飯

我們要認知到的是：當一個國家意圖進行侵略或滲透，必然是無所不用其極。

他們可能是大學生，以「看星星」之名偷溜進去軍營拍照；他們可能以假身份參選，成為民選市長意圖干涉內政；
他們可能是你十幾年的同事，最後被FBI發現是他國派來的間諜。

事實上，幾乎全世界都在面臨這樣的問題。

▌讓中國人擔任要職干涉內政？

以日本為例，近年日本與中國關係日益緊張，中國對日本社會的影響與滲透也讓許多日本人感到憂心。

有不少日本民間輿論主張要求修改法律，就歸化日籍者的參政權利，進行必要合理的限制；他們主張，「移民歸化者」即使日後獲得國籍，仍須以在「日本出生」、成長並受教育者才能競選出任重要的公職職務。

美國就有類似規定：總統或聯邦議員，乃至重要公職或駐外大使、將領等，都必須是在美國出生才能擔任要職，這正是為了保障國家安全與公共利益。

即便是正常的國與國之間，都對於中國人的大舉進駐都開始提高警覺，更何況是面對天天喊著要侵略台灣的中國。

▌中共將人民「武器化」勢在必行

中國已經明定法條，要求中國人有義務協助做情報工作。 （取自貼文）中國已經明定法條，要求中國人有義務協助做情報工作。 （取自貼文）

中國已經明定法條，要求中國人有義務協助做情報工作。

《中華人民共和國國家情報法》其中第七條中廣泛規定：「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密。」

只要中共認定你仍保有中國國籍，你就必須遵守上述法律，服從中共政府的指揮監督。

中共對人性是極盡蔑視。他們認為人一來是可以被收買利用，二來是可以被恐嚇操弄。

極權國家統治下，你與家人的人身安全、財產，都會成為被要脅的一部分。

而中國侵略台灣的野心顯而易見，但我們台灣內部卻還有一半的立委，仍頻頻與中國密切應和往來。

隨著立院即將開議，#中配六改四法案尚未死透，只是退回程序委員會。

每個台灣人，都應該緊盯藍白兩黨，是否又趁機暗渡陳倉通過任何「親中賣台」的條款。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書：

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