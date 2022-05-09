自由廣場》從花蓮教甄談雙語國家

◎ 林政武

二零三零雙語國家的夢想，中央挹注大筆經費在包括鼓勵高中以下學校運用英語進行多領域教學、補助偏遠地區建置英語數位學習教室及擴充行動載具、引進外籍教師長駐校園以及提升本國教師英語能力等等。其中在提升教師英語能力這一塊，除了辦理師培雙語課程，這幾年來各縣市在非考科的教師甄試，開出雙語教師缺，除了要具備合格教師證書，還要具有英語CEF架構B2級的條件，因符合資格的教師有限，在寧缺勿濫的大原則底下（英語很強但學科專業能力不足），形成雙語教師缺招不滿，但一般教師缺搶破頭的現象。

但今年的花蓮縣教師甄試簡章，訂出初試不考各科專門科目，而是考英語、教育專業科目（教育理念與實務等），配重各五十％；進入複試口試時要全英語回答。讓人質疑，這是要篩選出一批用英文教國文或是用英文教數學的老師？會不會矯枉過正？

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不可否認有極少數老師專業科目跟英語能力都很強，問題是同時符合這兩項資格的人實在太少，而且再試想：用本國語上數學都聽不懂了，用英語上數學豈不是災難？

雙語國家，政府應帶頭做起，將英語生活化，而不是喊口號、撒錢辦一堆研習，此次花蓮教甄正是雙語國家政策亂象冰山一角。

（作者為國中教師，台南市民）

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