社論》揮別看不到盡頭的清零終點站

台灣與中國選擇截然不同的抗疫政策，也面臨不同的挑戰。台灣確診數飆升，蔡英文總統撫慰國人，在疫情將告一段落之前，確診人數會持續增加，請大家不用擔心；並且呼籲在疫情最後階段，請大家持續落實戴好口罩、勤洗手等防疫習慣，做好自我健康管理。反觀中國，「動態清零」仍是不容質疑的最高指示。在最近的政治局常委會上，習近平強調要毫不動搖堅持動態清零，堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言行作鬥爭，顯然將抗疫當成一場印證習近平、中共領導的正確性，以及社會主義優越性的聖戰。

全世界最後兩個清零國家︰一個仍堅守堡壘，宣稱「我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰」；一個則毅然放下兩年多的防疫光環，不再執著清零的虛名，決心在度過一段確診數必然狂飆的陣痛期後，學習與病毒共存，恢復生活常態，與世界接軌。中國的清零之路則是遙遙無期，封城的動作此起彼落，至今仍有數億人口被封鎖在孤城之中，與一隻看不見的病毒進行殊死戰，身心瀕臨崩潰。而台灣的染感數雖如預期飆升，但民眾的生活幾乎不受影響，除了用餐、逛街人數稍減，一切景象一如往昔。誠然，由於確診人數激增，快篩試劑引發採購潮，而照護隔離政策仍待儘速調整，除此之外，並沒有恐懼、慌亂。更重要的是，兩岸對抗病毒的終局之戰，全世界都在看，多數肯定台灣走上正確的道路；而習近平則陷入自我鋪設的陷阱，將黨與國家帶入無謂的掙扎。

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Omicron變異株漸趨流感化，讓台灣可以在付出最少代價下，恢復常態的民生與經濟運作，乃是採行共存政策最有利的客觀環境。相較於多數國家歷經非常慘烈代價才能夠達到解封、開放，台灣此際走上共存，可說具有天時、地利、人和。當然，在這關鍵的階段，那些藍白政客、親中派、潛伏的第五縱隊必然不會放過趁亂擾台的機會，因此一再炒作各種議題，全面批判謾罵，企圖動搖民心，口徑與中國的大外宣、認知戰如出一轍。幸運的是，民眾並未受到煽惑，疫情縱然急劇上升，台灣社會並未失控，進入黑暗時期。但是，習近平的作法不一樣，他是近代中共領導人之中，最具有帝王般的威權，走的是一條仿毛澤東的路線與風格。習近平提出「中華民族偉大復興」的「中國夢」，自以為是中國傳統聖君，實際上卻完全不是那麼一回事。近代中國的快速發展，是在拋棄社會主義教條，採行資本主義方法，摸著石頭過河的時期；當習近平要以「社會主義初心」改造中國，要以「共同富裕」變相沒收企業主的私人財富，要以「國進民退」將私創企業收歸國有﹙實質上是黨有﹚，並且打壓電商、平台、外送、補教、遊戲等行業，毫不掩飾要打造一個有別於民主政治、自由市場的具有中國特色社會主義的市場與經濟時，各種經濟泡沫被一一戳破，經濟因此急轉直下。

當前全球面臨的挑戰，包括疫情、烏俄戰爭、通膨與Fed的升息縮表。一九一八年大流行的西班牙流感，帶走了數千萬條人命；而此波疫情可說是百年之後，人類再度遭逢的最大浩劫。幸而，因為人類科技的進步，才使其傷害不及於百年之前的疫情。遺憾的是，在人類深受到病毒荼毒之際，俄羅斯悍然入侵烏克蘭，造成人道危機、糧食危機、能源危機，甚至核武引爆第三次世界大戰的危機。此外，全球各大央行為紓解金融海嘯及債務危機，拚命印鈔，大量挹注流動性進入市場，固然推動經濟成長，卻也帶動物價上漲的壓力。如今通膨已嚴重衝擊一般民眾的消費與民生，美國聯準會開始啟動升息與縮表，企圖壓抑通膨，結果卻造成股匯市動盪，甚至可能帶來經濟衰退。如此一來就成了「停滯性通膨」，反而導致更嚴重的經濟反挫。

這些課題看似獨立，其實環環相扣，擺在人們眼前，必須一一解決。台灣要解決相關的經濟、地緣政治、疫情等功課，才能在後疫情時代，繼續交出亮麗的成績。如今疫情已進入關鍵性的階段，吾人不能再採取不合時宜，也違反科學規律的清零政策來對抗頻頻變異的病毒，如此才能脫胎換骨，迎向下一個階段的挑戰。至於中國，已發展成一個數位極權國家，擁有現代科技的監控技術，尤有甚者，統治術與意識形態更偏向毛式激進路線，以致竟然公開宣稱「中國的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的」。如此荒謬的論調與思維，凸顯了兩岸本質上的不同，注定必然走上不同的發展道路。

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