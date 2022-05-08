自由廣場》談國軍個人信用貸款

◎ 紀東昀

自由廣場五月七日一篇「國軍個人理財貸款利率應一致」的投書，讓曾身為業務主辦的筆者，必須出來補充。

國防部為了防止官兵借貸無門、誤入地下錢莊的陷阱，因此在沒有國家預算支援的情況下，利用福委會的概念，由國防部跟各銀行協商成立專案，參考公教貸款專案（利率幾乎一致），讓國軍官兵可以在營區內申請貸款，只有開戶跟對保需要到銀行，核貸後每月薪餉撥戶時，再由國防部協助代扣本息直接匯給銀行，可謂非常便利。

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也因為是依照金融市場的規範方式進行，所以就不須額外編列預算進行補貼，以下討論為信用貸款（無擔保）條件：

一、貸款利率：利率就是風險，官階越低服役時間相對較短，收入就較低，相對違約風險就會高，因此低階利率會較高，所以利率無法一致。

二、借款上限：每個人的信用額度（全部銀行總和）都受限於月薪收入的二十二倍，所以當然階級越高收入越高可貸額度就越高。

三、核貸標準：國人在「財團法人金融聯合徵信中心」都有依照平時信用卡繳款狀況或借貸狀況累積的「信用分數」帳戶，各銀行在收到貸款申請後，就會去查詢申請人的信用分數，分數越低的就越不會核准，公股行庫利率較低但核貸標準比較高（只收低風險的客戶），民營行庫利率較高但核貸標準比較低（收高風險的客戶）。

國軍人員來自社會各階層，軍中也較為封閉，甚至有些單位地處偏鄉，容易受到同袍或外面交友影響，導致一些人出現行為偏差，建議國防部可每年對於各單位加強理財教育，筆者在服役期間就會定期在內部刊物《奮鬥月刊》上分享業務心得，並在長官支持下巡迴單位進行宣導，讓官兵有正確的理財觀念。畢竟不斷發生這類社會案件，會使得「國軍」這職業的「信用風險」被銀行業不斷調高，最終受害的還是全體官兵，這值得國軍高層重視，而官兵本人更應提升理財常識才不致誤入歧途。

（作者為企管博士，醫療機構主管）

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