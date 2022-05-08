自由廣場》﹙青年時評﹚日英防衛協議 攸關台海安全

◎ 宋磊

日本與英國分別為亞洲與歐洲的區域強國，兩國皆為海島民主國家，在政治、經濟、軍事與外交皆對區域內有著重大的影響，同時兩國為美國在歐洲與亞洲的重要盟邦。五月六日，兩國就簽署「相互准入協定」(Reciprocal Access Agreement, RAA)達成原則共識，未來兩國將深化聯合軍演、軍力部署、武器研製等方面進行合作。

英國與日本皆為歷史性強權，雖然在綜合國力無法與昔日相比，但以兩國為中等強權的身分，日本在亞洲配合美國的印太戰略，在傳統安全與非傳統安全上仍具有影響力；英國雖然在「脫歐」後與歐洲國家的關係一度疏離，但在這次俄烏戰爭中，仍努力配合美國於歐洲的戰略與地緣利益，持續軍援烏克蘭及相關人道救助。

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從二零一七年開始，英日兩國舉行二加二(2+2)會議後，兩國特別針對外交與國防事務交換意見，相關的意見包括英國未來定期派遣航母前往亞太區域巡弋、英日兩國舉行聯合軍演、同時逐步針對「香港、新疆與台灣」問題表達關切等。在目前俄羅斯針對烏克蘭大動干戈之際，英日兩國同樣身為民主陣營的代表之一，對於歐洲與亞洲區域事務格外關切。

日本首相岸田文雄說出「烏克蘭可能是東亞的明天」，而東亞地區最容易發生衝突的地點為台海地區，對於亞洲多數國家而言，中國乃為最大的威脅來源，在當今美中對抗的國際結構下，日本自然成為美國最為重要的外交、軍事伙伴之一。

不否認，隨著烏克蘭戰事持續推演，為維持西方國家在歐洲地區的安全利益，持續性的軍事與人道援助仍是未來重點。身在亞洲的日本，近年來頻頻感受到台海衝突一觸即發，解放軍相關的軍演規模與課目日趨複雜，日本除在原有的美日安保架構下努力維持區域和平，英國更將未來的目光投射在亞洲，看似孤獨的台海情勢，在烏克蘭爆發戰事後，快速成為國際民主陣營關注的焦點。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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