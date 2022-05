自由共和國》王景弘／彭明敏模式與楊西崑模式

從一九五二年舊金山和約生效以後,台灣建構主權獨立國家地位,主要有兩種完美的模式:彭明敏模式與楊西崑模式。前者公開宣言,主張「人民自救」(資料照)

王景弘/資深新聞工作者

從一九五二年舊金山和約生效以後,台灣建構主權獨立國家地位,主要有兩種完美的模式:彭明敏模式與楊西崑模式。前者公開宣言,主張「人民自救」;後者機密獻策,要國民黨政府自救,並請美國支持。

彭明敏模式屬公開宣言,在民主化後,主張內容廣為人民所知;楊西崑模式事經三十年,才出現在解密美國外交文件。不同的背景,卻提出近似的模式,要保障台灣獨立自主,在台灣建國史上是奇蹟。

請繼續往下閱讀...

彭明敏是受日本教育的台灣人,國際法權威,台大教授,非國民黨籍;在自救宣言之前曾由國民黨政府徵召擔任出席聯合國大會代表團顧問;楊西崑外省籍,北京大學畢業,曾任西南聯大教授,國民黨籍,在外交界有「非洲先生」之名。

最諷剌的是彭明敏因自救宣言而坐黑牢,楊西崑的密議未被國民黨政府採納,但平穩到退休,他們兩人的台灣主權國家建構模式,卻經政治自然演變,人民覺醒,由本土政權逐步實現。

彭明敏模式側重政治性宣示,鼓吹人民自救,並非具體行動方針,它揭櫫三原則:團結一千二百萬人(當時的人口)的力量,不分省籍,竭誠合作,「建設新的國家,成立新的政府」;重新制訂新憲法,保障基本人權,成立向國會負責且具有效能的政府,實行真正的民主政治;以自由世界的一份子「重新加入聯合國」,與所有愛好和平的國家建交,共同為世界和平而努力。

彭明敏模式的要素不外「新憲法」、「新政府」、「新國家」、民主、人權、「重新加入聯合國」。

楊西崑模式的正式官方文件,見於美國駐台北大使馬康衛,一九七一年十一月三十日與楊西崑密談後,向華府的報告。他自稱在「去年冬天」便向蔣介石報告,「退出聯合國」是中華民國政府的「政治自殺」,他認為要保衛「中華民國政府」及台灣人民的未來,政府必需採取以下措施:

第一,向世界宣佈,「在台灣的政府,與大陸政府完全分離(separate,或譯獨立),因此,在台灣的政府與大陸完全無關(will have nothing to do with the Mainland)。

第二,聲明應以「中華台灣共和國」政府的新名義發表,並聲明「中華」一詞沒有政治意涵,只是台灣住民原屬族裔的通稱,有如阿拉伯國家正式國號冠以「阿拉伯」的作法。

第三,發表聲明的同時,或隨後不久,總統行使緊急命令權,棄置現有憲法,解散現有國會,成立一院制國會,其成員分配三分之二台灣籍,三分之一外省籍。

第四,新內閣包括台灣人及年輕人。

第五,緊急命令應規定普遍選舉權及以公民投票決定台灣未來地位及憲政機構。

楊西崑模式的要素:與中國「一邊一國」,新政府,新國會,人民自決,公投新憲法,新國號,「中華」只限文化意涵。

據楊西崑觀察,蔣政權內部堅持法統不變,寧可「政治自殺」的是宋美齡與孔令侃。老臣張群、嚴家凎、黃少谷、張寶樹憂心情勢,但對改變未置可否。葉公超和李國鼎則跟他有類似想法。

彭明敏與楊西崑模式,基本要素相同,兩人命運卻不一樣。彭明敏為此坐牢,流亡,楊西崑模式未被蔣家採納,但安然無事。在台灣民主化之後,兩種模式的要素都由本土政權逐步完成。

李登輝無法圓滿制憲,但展開修憲,國會全面改選,廢國民大會,總統直選,產生全新的政府,宣示「兩國論」。陳水扁喊出一邊一國,爭取加入聯合國,推動公投,凸顯台灣有別於中國的國家地位。

蔡英文總統宣示中華民國與中華人民共和國「互不相隸屬」,也即宣示台灣政府與中國完全不相干。台灣或「中華民國台灣」是主權獨立國家,法理與事實均堅如磐石,蔡英文政府正努力提升實質關係,以期達成外交承認。

只有復辟的馬政權和失敗主義的國民黨,還擁抱孔宋家族的政治自殺模式,要台灣人民與它同歸於盡。

楊西崑和彭明敏教授都已作古,他們指點衛護台灣的建立新國家模式,在台灣的人民不能忘記!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法