自由廣場》從波蘭反思香港移民條例

◎ 林晉崑

關於台灣如何幫助香港政治難民，同樣是熱愛民主自由的台派，為了最近的移民條例，出現截然不同的看法。一方認為，基於人道和民主自由信念，應該要放鬆香港移民限制；另一方則認為，新的移民條例會帶來傾中移民和共諜，是不顧台灣國家安全的風險。關於這個爭論，我覺得波蘭對於難民的處理，值得我們參考。

從二○一五年起，回教難民不斷湧向歐洲，德法領頭要求歐盟敞開大門接受難民，當時的德國總理梅克爾甚至喊出「我們可以辦到」（We can do this!）的口號，為她贏得舉世的稱讚。法國和英國也接納了不少難民。結果，除了花費大量國家資源外，難民與本國國民在行為文化與國家認同的衝突，牽動了整個國家的政治走向。幾年過去，德國民意也轉變成不願意再接納中東難民。另一方面，波蘭則沒有展現援助難民熱情，而是專心於發展經濟和軍事實力，經常性地預防俄羅斯向東侵略的歷史重演。

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時間快轉到今年二月，俄羅斯全面侵略烏克蘭，波蘭對於來自烏克蘭的難民，完全開放，三千八百萬人口的波蘭，一口氣就接受了三百萬的烏克蘭難民，和當初的做法截然不同。不只如此，波蘭對於烏克蘭的人道與作戰的支援，除了直接派兵參戰之外，可以說是傾全力相挺。波蘭對於民主、自由、人道的堅持和付出，再沒有任何國家批評。

反觀德國，對於烏克蘭的支援推拖拉，瞻前顧後，一直想保持綏靖和討好俄羅斯的立場。當初大量收容難民，高舉道德大旗的德國，現在反而變成了自私和懦弱。

回到香港移民議題。因為港澳現已為中國所管轄，我們第一個要思考的應該是：「假如我是中國政府，我會如何利用它來滲透和顛覆台灣？」可以想見的，謀求併吞台灣無所不用其極的北京政府，很容易可以偽造移民身份、可以設立紙上公司、可以派遣特工、可以來建立統一戰線，進而設法破壞台灣既有的政治、軍事和經濟等社會各個層面。換句話說，港澳移民條例若過於寬鬆，是拿國家安全在當賭注的。

在接納難民上，我們應該選擇當初德國梅克爾的大氣開放、備受讚譽的路線呢？還是那時波蘭的謹慎小心、備受批評的路線呢？對我來說，心無懸念，國家安全優先，絕對要以波蘭為學習對象。

（作者現職科技顧問，台北市民）

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