自由廣場》你真的需要搶快篩嗎？

◎ 劉宇琦

快篩試劑實名制仍在搶購的風潮上，藥局同業都還在為此業務焦頭爛額，忙的不可開交，有被當場挑釁謾罵的，還有被事後指責冠上負評的，不過大多數承諾配合的藥師同仁都還是忍辱負重，戮力完成使命。

實名制實施幾天以來，排隊人龍似乎未曾消退，不少民眾還是得一家問過一家，詢問藥局有無試劑可以購買？如此奔波實在疲累，手頭無貨的店家面對鎮日不停地詢問也相當困擾！

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筆者不禁思考，在這種全民搶快篩，有搶有保庇的集體恐慌下，到底有多少人是真正需要快篩的？又有多少人了解快篩試劑的正確用途？

首先，快篩試劑並不是治療劑，它不能讓你感染之後重症變輕症，輕症變無症，也不能讓你篩完之後就不被感染。

再者，搶到快篩之後你準備怎麼篩？每天篩？隔天篩？一個禮拜篩？沒症狀就篩？有症狀才篩？什麼症狀篩？喉嚨痛才篩？或者有好幾個症狀才篩？打噴嚏要不要篩？全家篩？還是自己篩？

最後，篩完了是陰性，你就放下一百個心了嗎？會不會擔心是偽陰性？篩完陰性但是身體仍舊不舒服，你怎麼處置？要重新篩一次嗎?還是找醫師幫忙？篩完是陽性，你是躲在家裡或如何處置？身體已經很不舒服了，是自己篩看看？還是趕快就醫？

以上問題如果都還沒想過，先別急著排隊搶試劑，思考一下再行動吧！

（作者是藥師）

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