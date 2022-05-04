自由廣場》（林保華專欄）印度應該出手斡旋俄烏停戰了

這些天出現了若干重要事件，須重新思考如何面對俄烏戰爭：

第一，五月九日「勝利日」前夕居然傳出普廷胃癌即將開刀的消息，他的權力將暫時移交給他人。這對俄烏戰爭提供什麼機會？可能由他人收拾殘局，還是普廷不顧老命為「勝利」玉石俱焚？

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第二，中國黨媒新華社書面專訪烏克蘭外長庫列巴，在中媒首次出現俄羅斯「入侵」烏克蘭字眼。烏克蘭的書面回應不像口頭專訪可以刪節，普廷難以責難，卻顯示是習近平出賣普廷的先聲？

俄羅斯從基輔撤兵轉戰烏東，也未見任何戰果，繼續損兵折將，烏軍準備進入反攻階段。但是烏軍也不可能打到莫斯科。戰爭拖延下去對雙方都沒好處。新華社的專訪是同時專訪俄烏兩國外長，中國似乎要扮演「中立」角色撈取最大利益。烏克蘭外長對中國繼續抱著莫大期許，值得注意。

去年十二月廿九日我在本專欄「北約東擴應該指向中國」一文中就說：「目前是俄羅斯先入侵烏克蘭，還是中國先入侵台灣而先與西方國家爆發武裝衝突，實際上是中國還是俄羅斯坐收漁人之利的問題，克格勃出身的普廷應該不是傻瓜。」結果普廷還是做了傻瓜，在習近平合作無上限的鼓勵下，率先出兵入侵烏克蘭。中共一方面支持普廷的侵略，一方面又在挖俄羅斯牆腳，擴展一帶一路。外長王毅拉攏前蘇聯在中亞的加盟共和國、巴基斯坦、伊朗、尼泊爾之後，最近中國國防部長魏鳳和也出訪哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、伊朗和阿曼。很明顯中國在地緣政治上針對的大國第一個是俄羅斯，第二個就是印度，並在東亞與南太平洋積極活動，終極目標是印太聯盟。

印度在俄烏戰爭中，表面上立場與中國相似，其實有本質不同。就俄羅斯的侵略，印度在聯合國都是投棄權票，但是中國有兩次投反對票，一次在安理會，一次是從聯合國人權理事會將俄羅斯停權。印度的棄權是因為六十多年來，與蘇聯及俄羅斯的友好關係，蘇俄提供印度比中國先進的武器，普廷賣特價油給印度而不給中國；然而在人權問題上，印度就顯示與中國的根本區別，因為印度是民主國家，中國不是，所以印度棄權，中國反對。

不論俄烏戰爭結局如何，普廷已經跛腳；不論普廷能否連任，俄羅斯國際地位已經大大下降，俄羅斯有希望擺脫強人政治回歸葉爾欽時代的民主道路。如果普廷堅持打下去，俄羅斯與烏克蘭兩者俱傷，西方國家也消耗龐大資源而國力受損，已經影響到印太戰略，包括提供台灣的武器；唯一得益者就是中共。中共得益對俄羅斯也沒有好處。印度必須對普廷講清利害關係，並且曉以大義。目前對世界和平的最大威脅還是中共，印度如果能夠發揮中間人的作用，避免西方國家身陷俄烏泥淖，印太聯盟才可以堅如磐石，並將「蘇東波」延伸為「俄中潮」，那是對世界的莫大貢獻。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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