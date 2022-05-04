社論》烏俄戰爭的第一課與第二課

英國外相特拉斯上月底警告中國，必須遵守國際規則，且北約應確保像台灣這樣的民主國家能夠自衛。即將於七月輪值歐盟主席國的捷克，其外交部長利帕夫斯基則表示，歐盟是時候盡力幫助像台灣這樣被霸凌的民主國家了。俄侵烏以來，中國可能入侵台灣又成為國際關注焦點，討論甚多，在此不贅。其中，最值得注意的行動莫過於，俄侵烏後一星期，拜登便派出代表團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫帶隊，三月一日抵台訪問兩天。穆倫當面向蔡英文總統重申：美方盼藉由本團來台向台灣人民再次保證，也向區域的盟友及夥伴傳達，美國堅定信守承諾。

瞄準俄羅斯、盯緊中國，西方同時在應對兩個戰場。制裁俄羅斯、力挺烏克蘭，西方的弦外之音，北京應該聽得出來。兩個月來，許多分析聚焦於，中國與台灣都可以各自從這場戰爭獲得軍事上的教訓或經驗。第一課側重於軍事，當然是由於現在戰爭正在發生。有關俄羅斯與中國的差異，也備受討論。另外，第二課不是看得到的軍事戰爭，而是沒有煙硝的戰爭，武器不是坦克、飛彈，而是能源、經貿、糧食的供需關係。

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烏俄戰爭前後，從五千頂軍用頭盔，到一百輛坦克之推遲，到聲稱已無庫存武器，到「四十國軍事高峰會」才宣布將提供「獵豹」防空坦克，在在凸顯德國對俄羅斯之投鼠忌器。總理蕭茲原本不願將北溪二號（俄國天然氣輸送德國管線）列入制裁選項，直到普廷宣布承認烏東分離主義地區為「獨立國家」並派軍進駐。至於禁止能源進口，德國政府表示，若德國立即停止進口俄羅斯天然氣、石油，對德國的傷害將比對普廷的傷害還大。德國業界也警告，中斷俄國天然氣的供應，德國可能陷入二戰以來最嚴重的經濟危機。何以致之？一項統計顯示，俄侵烏前，德國的五十五％天然氣、四十五％煤、三十五％石油，仰賴俄羅斯進口。經過痛苦地調整，最近才分別降至三十五％天然氣、八％煤、十二％石油。這段時間，德國承受歐洲國家極大壓力，要求該國削減進口俄羅斯能源，避免為普廷提供戰爭金援。

這種危險的供需關係，建立在一種缺乏根據的預設，那就是，普廷不會拿能源當脅迫工具。但事實證明，普廷的想法跟歐洲領袖不一樣。反擊制裁，普廷宣布，拒絕「不友好國家」以美元、歐元支付天然氣供應，全部改用盧布支付。由於拒絕以盧布支付，俄羅斯暫停供應波蘭（四十五％天然氣俄羅斯供應）、保加利亞（七十三％天然氣俄羅斯供應）。還好，德國拒絕被勒索。財政部長林德納稱，無論是現在還是未來，德國都不會用盧布支付俄羅斯天然氣，且會盡快在能源供應方面不依賴於俄羅斯。只是，一如澤倫斯基說的：「德國依賴俄羅斯供應大量天然氣，這是他們德國的實用主義，但這讓我們付出很多代價。」在此之前，縱使普廷把能源當武器，也未必無往不利。拉脫維亞一○○％天然氣來自俄羅斯，但拉脫維亞堅定支持烏克蘭，該國與立陶宛、愛沙尼亞、波蘭等四國總統，還同赴基輔力挺澤倫斯基；芬蘭九十％天然氣來自俄羅斯，但幾乎確定將申請加入北約。現在，歐盟能源執委西姆森很清醒地說：歐盟成員國與企業不應懷抱幻想，認為能仰賴俄羅斯天然氣公司，以及俄羅斯當局的善意。

除了俄羅斯，另一個是中國，西方最好也未雨綢繆。中國是德國第二大出口國，德國的汽車業需要中國市場，精密機械需要中國工廠。於是，不同於美國，德中經貿關係對德國經濟制約較大，新冠疫情令西方改變對中態度，德國仍是中國的好朋友。梅克爾卸任前，還主導完成歐中全面投資協定談判。倚賴俄羅斯能源、倚賴中國市場，正是除了軍事面向之外，可資台灣借鑑之處。馬英九政府的海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），台灣經濟連結一中市場，更加依賴中國而漸失自主性，引起國人極大憂慮。ECFA之後的服貿協定，終於引爆太陽花學運，埋下二○一六政黨輪替的伏筆。若非台灣人民為經濟鎖進中國踩煞車，又解除「貨出去、人進來、發大財」的魔咒，台灣早就被中國卡脖子了。緣此，美中貿易戰、全球新冠疫情，台灣幸能免因中國池魚遭殃，且成為嘉惠全球的可信賴供應鏈。

比起烏俄戰爭的第一課，能源、經貿、糧食不能過度倚賴不可靠的國家，也是不容忽視的第二課。

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