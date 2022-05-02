自由廣場》中國分化台港的法律資訊戰

◎ 蕭逸民

上週媒體揭露，李孟居與李明哲同樣被判處「剝奪政治權利」兩年附加刑，但李明哲可以回台灣，李孟居不行。這是中國政府典型的分化作戰，使用矛盾的法律資訊，目的在於讓台灣民眾不信任政府有能力處理涉中法律事務。

利用網路傳散錯誤的法律資訊還有另一起事例。原訂在五月一日公告的《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法修正案》，竟然在民進黨多位立委的質疑下暫緩施行，嚴重傷害港人對台灣政府的信任。

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二零一九年香港「反送中」運動，讓一國兩制的統戰訴求在台灣破產，台灣也成為香港持續抗爭的重要後盾。因此，分化台港合作成為中國的燃眉之急。網路專家杜奕瑾指出，這兩年香港抗爭不斷，民運人士、媒體記者逮捕判刑無日無之，但在FB上的聲量卻變得很小，可能就是中國資訊戰發揮的影響。

除了阻斷台灣接受香港資訊，三月間興起「廢除香港澳門關係條例」網路連署也啟人疑竇。該連署用國家安全包裝錯誤法律資訊，以偏概全要求把所有香港人視為中國人，不可有區別對待。後來，多位民進黨籍立委辦公室陸續接到大量電話陳情，讓提防港人的懷疑論，從網路發酵到實體，最後影響既定政策的施行。

無論李孟居案或是港澳定居辦法，原本是公眾可以充分討論的法律議題，如果欠缺警覺，也可能淪為中國資訊作戰的工具。過去九年，台灣是境外假訊息侵擾最頻繁的國家。台灣社會要警惕各種資訊的來源與正確性，討論法律議題尤應重視具體規定與實際操作，切勿人云亦云。中國資訊戰的一貫目標就是分化台灣，執政當局必須更加重視提防，以免為敵所趁。

（作者為民間司法改革基金會辦公室主任）

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