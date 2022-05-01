自由廣場》別用隱私權阻礙民眾的健康權

◎ 温啟邦、許重義

日前釋憲案辯論健保資料庫供學術研究，法界認為對隱私權保障不足，違憲。但請試想：貧病交迫病人、癌症擴散之際，多麼盼望健保能研究出妙方為他們製造奇蹟，這一絲希望卻擬以侵犯人權封殺，阻絕研究。

設立健保最重要的是提供最佳醫療提升健康，也要濟弱扶病。這是健保的責任，需要研究單位利用健保資料客觀分析，適時調整。若拿不到完整資料研究，台灣健保會被譏自甘墮落。

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其次，健保資料是真實世界的大數據，臨床實驗要靠健保來驗證。即使通過嚴謹臨床實驗，上市的藥物若有嚴重副作用，罕見與否，該藥物應下架，真實世界勝過理論，這種例子層出不窮。

例如主動脈剝離，是很嚴重但罕見高死亡的血管災難，所以預防很重要，但苦於找不到研究對象。幸好台灣醫師利用健保資料發現服用類抗生素fluoroquinolone，發生機會增三倍，在美國醫師公會雜誌(JAMA)發表，要醫師小心處方。該雜誌特為此撰寫社論，感謝台灣善用健保資料，找出預防方法，造福全球。沒有大資料，是看不出這種風險的。

台灣洗腎冠全球，不值得驕傲。三十年間，洗腎從兩萬增至九萬人，只有英國三分之一的人口，洗腎人數卻是英國的三倍。分析健保資料，若能找到解方，是全民之福，法律教授質疑研究對個人沒好處，是井底觀天的短見理論。

某教授說「學術研究沒有一定的優先價值」不值得強調，雖出自善意，但卻是不食人間煙火。上萬篇健保研究論文，對窮人疑難雜症找出處理方法。分析過程所遭遇障礙，卻是全世界最嚴，已侵犯到研究者的尊嚴。請問，哪一篇洩露了誰的隱私權？真要為虛幻人權而設限，缺「視病如親」的仁懷，傷害到民眾的健康生存權？請大法官們體恤窮病人呼喚的心聲，高抬貴手！

（作者分別為國家衛生研究院名譽研究員、中國醫藥大學講座教授）

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