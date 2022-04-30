自由廣場》（青年時評）馬曉光耍甚麼嘴皮

◎ 王瑞泓

國防部宣布「漢光三十八號」將執行「兵棋推演」，中共國台辦發言人馬曉光卻嘲諷說，台灣軍演水準連外行人都看不上！但誠如立委王定宇所反駁，「軍演目的是為了保護自己國家，亦或是找出可精進與補強的決策參考」，並非給外行人拿來耍嘴皮。

事實上，漢光演習亦有後備人員同步實施教育召集並參演其中（即同心操演），驗證實時動員、實時作戰的訓練目標。去年漢光三十七號（同心三十二號）人數已增至八千人，將後備兵力投入實地、實訓、實彈之中，完整對接現役軍武現況。

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自漢光三十五號以來，為因應現況威脅，不斷納入與重啟多項驗證課目，包括睽違已久的劍龍級潛艦與新組建的聯合兵種營實施驗證外，更有首次聯合憲特、維安、海巡三大特勤實施反斬首衛戍任務演練，以應對攻台速決論與海上圍堵可能。此外，針對空中威脅，亦於三十五號、三十七號演習驗證西南空域戰術戰法，並陸續完成彰化戰備道、佳冬戰備道起降操演，完成全台戰備道驗證。

秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓練」目標，漢光演習逐年調整「以實建軍」模式，將各部隊拉至守備區域擬真戰場實況，具體強化守備戰力，不僅戰甲車街上可見，愛國者飛彈進駐大佳河濱公園，民眾亦已習以為常。

現代戰爭威脅不斷翻新，漢光演習亦不斷更進修正，如持續演練網路攻防，更曾於兵推階段執行認知戰假訊息演練，如今再受烏俄戰爭啟發，全力精進不對稱作戰、認知作戰、資電作戰及提升後備戰力與全民總力運用，像馬曉光這種外行人，就別講外行話瞎湊熱鬧搞笑了！

（作者為現役軍人，國防研究生）

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