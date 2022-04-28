自由廣場》憲法法庭就缺一位公衛專家

◎ 劉汗曦

爭執已達十年之久的健保資料庫是否侵害人民資訊隱私的爭議，終於在四月二十六日於憲法法庭進行言詞辯論，並可望在數個月後得到一個違憲或合憲的答案。然而在當日言詞辯論中最精彩的大法官詢問的階段，詹森林大法官針對本案提出一個非常犀利的核心問題：即衛福部與健保署所擔憂民眾行使退出權(Opt-out)造成樣本變少會對研究造成傷害的說法，到底有沒有數據或事實可以佐證？但當場卻因為缺少公衛背景的專家來立即提供一個完整的答覆，而失去雙方可以就此繼續聚焦深入攻防的機會，對於此一憲法重大爭議的審理而言，實在非常可惜。

其實，憲法法庭對於本件的審理極為用心，早在一年前就去函徵詢國內包含醫療與法律等相關專業團體與機關的意見，而各界也非常積極踴躍的提供看法。另外包括台灣公共衛生學會在內的六位不同的團體或個人，更分別獲准以「法庭之友」(amicus curiae)的身份以書面向憲法法庭提供意見。然而僅以書面而不能到庭言詞陳述，最大的缺點就是僅能被動、靜態的說明，而言詞辯論最大的價值就是透過雙方你來我往或大法官們犀利的詢問中，聚焦核心關鍵問題，並讓立場或優劣更清楚的呈現。本次涉及健保資料庫的庭上，正是令人遺憾的少了這最重要的一種人物 — 公衛專家。

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事實上，法庭上邀請公衛專家以鑑定人或專家身份參與並不罕見，至少在近年來RCA工廠員工職災的案件中，法院即多次傳喚多位公衛專家到庭，就其專業提供意見，讓判決的理由更詳盡、更能說服民眾。而以本件來說，對於健保資料庫的使用、數據樣本的取捨、統計分析的信效度最熟悉且專業的，當數公衛學者與公衛師為冠。但很可惜憲法法庭在本件所邀請的四位專家學者中，卻未能留給上述公衛專家一席的位置，使關於這個專業問題的專業回覆，能成為雙方深入辯論的爭點與大法官們裁判的基礎，實在是美中不足之處。

展望未來，我們期盼各種涉及公眾健康的議題，能將更多科學數據與不同領域專家帶入我們的法庭，讓法院判決內容品質更加提升、判決結果更為民眾所信服。

（作者為執業律師，公衛博士候選人）

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