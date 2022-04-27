自由廣場》台語教學應回到課堂

◎ 許慧如

公視「台語台」開台至今近三年，雖然讓台語正常化的路還很長，但總算是往前推進一大步。對於至今仍無政府專責單位的台語來說，台語台的存在，更形重要。

台灣獨尊華語數十年，以致台語的語言活力所剩不多，許多講法即將失傳，台語的文字化和新詞也有待普及。在這樣的情況下，台語台還肩負社會對台語復振發展的期待，「台文顧問」於是成為台語新聞與許多節目必要的存在。不少節目甚至將台文顧問推到幕前，節目進行到一個段落，就請出老師解釋台語的用法或用字。

請繼續往下閱讀...

這應是製作單位的善意，然而卻意外發展出一個新的刻板印象，就是台語的「教學化」似乎要經過台語老師「認證」過的講法才是對的。

年輕人在華語環境下出生成長，不習慣講台語，也許的確需要「台語老師」幫忙。但是這幾年我居然經常被許多七、八十歲以上的台語母語者問：「我按呢講敢著？（我這樣講對不對？）」因為他們覺得自己的台語「無啥會曉講」，而我是「老師」。

台語正在快速流失中，但仍有許多母語者，只是年紀偏大。對台語復振而言，他們是極為珍貴的資源，我們的環境應該鼓勵他們多用台語。不過，他們也正好是國語運動雷厲風行時期的世代，或許因為如此，當「母語」和「老師」這兩個元素相遇時，就更顯敏感。

個人認為，台語顧問對於當前台語台來說有其必要，但台語顧問原則上應留在幕後，提供的專業知識，可透過節目內容呈現，幕前的「台語老師」不宜再這麼常出現了。公視台語台肩負復振台語使命的同時，也應維持電視節目的專業。台語教學，應回到課堂。

（作者是台師大台文系教授兼系主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法