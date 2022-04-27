自由廣場》有配套 班班才能持續有冷氣

◎ 蔡田

由行政院長蘇貞昌推動的「班班有冷氣」政策，日前提前達標，總共為全台國中小約三千五百多校，裝設十八萬四千多部冷氣，前天蘇院長特地到屏東鶴聲國小視察，並與全台廿二縣市視訊同步啟動時表示，但願學童上課真舒適。

台灣極端氣候越來越明顯，夏季變得酷熱異常，沒有冷氣的教室就像蒸籠一般，不但讓人難以忍受，學習效率也跟著大打折扣，所以筆者一○一年在新生國小服務時，在家長會協助之下，為全校每個教室完成冷氣安裝。

請繼續往下閱讀...

教室有冷氣使用，固然很好，但是如果不預先做好籌劃工作，全校冷氣一開，就是困惱學校的起始點，以過來人的立場，建議新裝冷氣的學校要留意預先規劃以下幾項工作。

首先，要考慮冷氣使用電費支應問題，以及後續維修和更新費用，事先做好妥善的規劃，班班有冷氣政策才能永續營運下去，不會為了衍生費用而吵得不可開交，甚至讓好政策無法得到好結果。

其次，學校應該裝設智慧電表，監控用電不要超過契約容量太多，以免被台電處以三倍的違約金，且開啟冷氣時，應逐年級開啟，避免一次同時開啟引發跳電，甚至可以安排各年級每隔一段時間輪流開啟或關閉，以達節約能源之效，智慧電表還可以進行超標示警，讓學校提前降載，避免違約受罰。

最後，在開啟班級冷氣時，應留意學生健康問題，提醒不要頻繁進出冷氣教室，或是上體育課和進行戶外活動後，要進入冷氣教室前應該先擦拭乾淨，甚至換好衣物，避免滿身大汗，以免健康受損。

根據過往經驗，每個班級中可能會出現少數不喜愛吹冷氣的家長和學生，學校應予適當尊重，可以透過事前的溝通，並將其座位安排在冷氣較弱的位置。總之，並非每個人都愛吹冷氣，但不管其所持的理由為何？校方都應該諒解並予以尊重，並在可能的情況下適度達成調解，讓班班有冷氣政策可以長久運作下去，並獲得親師生一致的肯定和支持！

（作者是國小退休校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法