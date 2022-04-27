自由廣場》三大關鍵 服務業國際化的數位新南向

◎ 林佳龍

過去卅年，全球化在產業出現分工現象，即開發中國家以製造業產品輸出，歐美已開發國家則以服務業國際化為經濟成長模式。而各國的國際比較利益，在國際金融市場中更加凸顯，台灣的科技產業則受國際注目，其中美國以Mataverse,Google與Mircosoft等數位服務公司執全球牛耳，可說是消費性數位服務的全球市場寡占者與網路外部性的最大贏家，而德、日、韓國則居其中，在製造業產品與相關服務的國際化輸出，打造成長雙引擎。

宏碁創辦人施振榮曾不斷呼籲台灣要積極推動服務業國際化，並認為國際市場將有千倍機會，主要著眼於服務業市場在各國產業結構的高比重，以及可發展附加價值的機會。但他同樣提到服務業國際化要比製造業輸出難上百倍，不但服務創新具有較高難度，且其經營所需資源亦普遍高於製造業，這是台灣推動數位新南向工作時，必須隨時不斷檢視的教戰守則。

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目前，由於台灣的數位科技與軟體實力已逐漸拉近與硬體間的差距，以機器視覺為例，過去在硬體思維下，會朝光學技術發展，但現在後端的AI機器學習，能讓硬體不需隨時升級下，維持成本競爭力，並替客戶創造多元附加價值。由此，台灣推動服務業國際化為思維的數位新南向，存在三個核心關鍵。第一個關鍵，是台灣數位科技與軟體的應用舞台必須寬廣，接受更多挑戰，培養經驗，進而累積軟硬整合經驗與數位科技本身的深度，如此才能具備初步的服務規模經濟中的「經驗規模」。

其次，必須拉近與歐美間人才「質量規模」的差距，包括專業領域與國際業務拓展的人才。在台灣，大部分的人才已多被科技業所用，因此政府必須盡快加速引進國際人才，提升高教國際化量能，並思考中長期的移民政策。至於在市場結構上，可多用政策促進數位轉型成功的科技業者，將其內部數位人才獨立為一定規模的SI系統服務公司，並與新創緊密結合，甚至透過國際併購或策略聯盟組成聯合艦隊，充實數位服務人才到一定規模以上，方能有利與歐美大廠在國際上合作與競爭。

第三，是以高規格的資金「後勤規模」，優化台灣企業內部管理與薪酬制度，藉以面對國際人才競爭。過去製造業思維的新南向，往往著眼於降低人事成本，但推動數位新南向的服務業國際化，必須接軌國際並有競爭力的薪酬與管理模式，方能吸引先進國家與在地市場的人才，因應知識人力密集化的營運需求，並強化前述兩個關鍵成功要素。資金面則接軌國際資本市場與策略性投資人，並導入更為前瞻的公司治理制度，也將是台灣推動各項智慧領域服務國際化，需同時建構的配套環境。

（作者是無任所大使）

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