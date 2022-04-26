自由廣場》社群平台上，你是哪種人？

◎ 張約翰

台灣人開始面對兩年來從未體驗過的武漢肺炎疫情，由於這一型病毒變異株的毒性較輕，加上已有各國的種種措施可供評估，大家已經不像去年那麼害怕；兩年來隨疫情變化的假訊息流行週期，也已難以掀起波濤。台灣人似乎已有比過去更能應付疫情的心理準備。

但恐懼仍然存在，就像謊言不會消失。未知的領域、疫情的快速變化、防疫措施的滾動調整，讓即使身處太平時代都要努力求生才能好好過日子的大眾，必須承擔更多變數，因此壓力下的種種情緒需要出口，社群平台就成為各種情緒的匯流處。

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近日，筆者社群平台的塗牆上，就觀察到一些很難讓人寬心的貼文。有的是失去理智對防疫措施的激烈指控，內容自我矛盾，讓人不得不懷疑他是不是與所指控的對象一樣喪心病狂；有的是故作瀟灑的酸言酸語，好像整個社會的苦難都活該被他取笑；有的護主情深，不管主子什麼樣的失誤都成為不能置疑的英明；有的牢騷怨氣沖天，彷彿忘了自己在防疫上到底是多麼不配合；有的端出高高在上的意識型態，站在想像中的道德制高點指責世人的平庸怯懦。

看著這些貼文，筆者對高夫曼的「劇場理論」有一點重新思考。劇場理論認為，每個人都扮演許多角色，在社會與文化規則下的前台，不同場合配合不同的演出，呈現希望他人認為的自我，唯有在後台才呈現真實的、不受限規則的自我。如果拿來看在社群平台上的行為，一般會認為，那就是一種希望呈現在社群平台上讓人認識的自我，與真實的自我很可能不同，就像曬美照美食表現出的品味與開朗，很可能只是表演而已。

但筆者認為，社群平台不見得只是前台，在重大變故等特定情況下，某些人很可能把它當成後台，或者前、後台的界線會在特定情況下模糊掉。於是原本的克制與從容，此時變成張狂與惶急。

那麼筆者要問，我們已經到了足以模糊前後台界線的時刻了嗎？我們已經到了可以「不演了」的狀況了嗎？如果是，你將呈現出怎樣的自己？能務實面對各種變化，採取相應措施保護自己、協助他人？還是把所有的錯誤歸於他人，哭喊全世界都欠你一個公道？甚至嘲弄這一切，只因眾人都未曾信仰你的意識型態？

我們是什麼樣的人，端看我們每一則貼文的累積。當病毒不再那麼毒，傷人的就是他人。希望社群平台不只是惡意激盪放大的場所。

（作者是世新大學傳播博士）

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