自由廣場》監所爆染疫 法務部配套做好了嗎？

◎ 巫馥彤

疫情延燒，我國每日感染人數屢創新高，截至昨天已逾五千人確診。法務部矯正署所屬之台北看守所、台中監獄、宜蘭監獄等各矯正機關，亦陸續傳出監內之收容人、工作人員染疫或居家隔離消息。

根據美國西門菲莎大學（Simon Fraser University）經濟系助理教授施奈珀（Schnepel）統計，矯正機關收容人罹患武漢肺炎死亡率高達一般人的兩倍。

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武漢肺炎襲捲全球各地，美國監獄爆發獄政史上最嚴重的傳染病群聚感染，成為全美疫情最大爆發點。至今，美國已逾五十八萬名監所收容人確診，近三千名收容人死亡；獄政工作人員部分，則有近廿萬人染疫，導致二七七人逝世。部分幸運逃過死劫的獄政人員，也因裝備不足、染疫風險巨大及過勞被迫從矯正界離職。

監所具有人口擁擠、空氣密閉不流通、衛生條件不佳等特性，使監所成為發生群聚感染之高風險環境。如果缺乏嚴謹的防疫作為因應矯正機關群聚感染之風險性，則高傳染力之病毒將一發不可收拾。然而，至今卻未見我國矯正機關吸取國際慘痛經驗，採取充分防疫因應作為。

在此，獄政工會強烈呼籲，法務部面對疫情切勿輕忽怠慢，應參考美國監獄之防疫措施：一、疫情嚴峻期間，以電話或視訊接見方式接見取代非必要之面對面接見，以減少接觸風險，並可兼顧囚情；二、暫停收受送入菜餚食品等物品；三、暫停外部教化活動、技訓課程；四、維護收容人醫療權益，洽請醫師審慎評估戒送外醫的必要性，避免非迫切必要的門診與檢查；五、檢察機關應善加運用遠距訊問、隔離訊問，並視情況暫停到案執行。

同時，矯正署應盡速擬定公告矯正機關之防疫勤務指引，如動線規劃、勤務人力安排、提供及時疫情資訊，並提供充足的酒精、防護服、口罩等防疫資源，才能讓獄政人員安心執行勤務，逐步降低監所群聚感染的風險。

（作者是獄政工會理事）

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