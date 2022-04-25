自由廣場》談司法院忽視政策影響評估

◎ 蕭逸民

去年七月風光成立的商業法院，運作至今商業第一、二庭在裁判書查詢系統上，只找到二十件裁定，尚未看到任何一件判決。相對其他法官平均每年一千五、六百件的審案量，無案可審的商業法院造成巨大的人力浪費。當初司法院力推商業法院的政策，事前評估顯然失準。

上週五（二十二日）司法院公告「商業事件審理法第二條第二項所定數額」調整草案，預計將原來訴訟標一億元或公司資本額五億元以上的適用門檻，大幅降低到訴訟標三千萬元或公司資本額一億元以上，目的是擴大商業法院管轄之商業訴訟事件範圍。問題是商業法院是二級二審，被納入管轄的案件將減少一個審級，再加上許多創新的審理制度，對商業人士的訴訟權利影響重大。對此，沒有看到司法院公布政策影響評估，究竟會有多少案件與公司會被納入管轄，各項數據與分析付之闕如。如今，司法院只給社會七天時間表示意見，草案公告徒具形式，未見溝通誠意。

請繼續往下閱讀...

忽視政策影響評估的重要性，是司法院當前的通病。例如現在立法院朝野協商中的《民事訴訟法》限縮上訴二審範圍草案，立委質疑究竟多少案件會受影響，司法院始終提不出數據，也難以說明修法草案為什麼沒有規劃施行準備間。司法院評估政策影響的能力，亟待改進。

商業法院當前的困境，說明改革不能照搬國外立法例，必需配合國內社經條件。再加上立法後政策宣導不足，連律師界都不熟悉如何運作，商業界當然不敢輕易嘗試。

病急最忌亂投醫，想要解決問題，司法院應當放下身段，真心的多聽取各方意見，踏實做好政策影響評估，才能規劃出推動政策的最適方案。

（作者為民間司法改革基金會辦公室主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法