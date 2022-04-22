自由廣場》談國會園區

◎ 黃萬翔

立法院長游錫堃近日重提立法院遷建議題。主因目前立法院現址土地狹小，建物零散老舊，用地還是當年向台北市政府租用至今的「學校用地」，從法、理、情上來說，都是完全不適格的規劃使用。

一九九九年王金平院長透過黨團協商建立共識，評估選定原空軍總部七點二公頃的舊址，仁愛路西端是總統府，東端是台北市政府，又有快速公路直通國際機場，成為朝野最佳選項。不料規劃工作遭逢九二一大地震，朝野一片「移緩救急」之聲，終究再度延宕中止了這項計畫。

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國會園區的規劃選址，是國土計劃與城市發展的重要課題，涉及定都與遷都的定位，立法院的遷址牽動行政部門的整體規劃，更牽動了政治、經濟、社會與員工家庭的解構與重構。

國會園區規劃涉及政治與專業的分工與整合，應該由總統府成立政策規劃部門監督推動，並指定行政院承擔起實際規劃建設的工作，才是圓滿可行的機制。

台灣國會園區的規劃設計，除了建立台灣的國家形象外，更重要的是滿足議事的整體永續需求，融合現代與未來的完善機能，調適民意的訴求空間與周邊環境的平衡共生，才是引領成功的關鍵，創生一個韌性永續的國會新園區！

原立法院舊址則建議規劃保存作為「國會博物館」使用，以見證台灣民主化的歷史過程與變遷。

（作者為前立法院院長辦公室主任兼國會整體規劃興建小組執行長）

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